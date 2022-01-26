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Россия начала военные учения в Черном море

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  • 26.01.2022, 18:47
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Россия начала военные учения в Черном море

Участвуют более 20 кораблей.

Черноморский флот РФ на фоне возможного полномасштабного вторжения России в Украину 26 января начал крупные военные учения, в Черное море вышли более 20 кораблей. О начале учений сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

К учениям привлечены фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

Экипажи должны провести ряд учений и тренировок: по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством и организации противовоздушной обороны в море.

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