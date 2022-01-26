Tesla показала на видео работу режима «защиты от биооружия» 26.01.2022, 19:00

Видеофакт.

Компания Tesla показала эффективность созданного ею специального режима Bioweapon Defense Mode («режим защиты от биологического оружия»). Работу системы продемонстрировали на компактном кроссовере Model Y в видео, размещенном на YouTube-канале компании, передает РБК.

Функция Bioweapon Defense Mode дебютировала в 2015 году на кроссовере Tesla Model X. При ее активации весь воздух, поступающий в салон, проходит специальный салонный фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), который «в десять раз больше стандартных автомобильных фильтров и примерно 100 раз эффективнее их».

Американцы заявляют, что он способен отсеивать 99,97% твердых частиц, вредных газообразных веществ, а также бактерий, вирусов, пыльцы и спор плесени. Кроме того, глава Tesla Илон Маск отметил, что функция достаточно эффективна, чтобы защитить водителя и пассажиров от биологического оружия.

Что касается эксперимента, то он заключался в следующем. Tesla Model Y поместили под закрытым прозрачным куполом рядом с другим неназванным кроссовером (предположительно, BMW). После этого перед машинами взорвали несколько дымовых шашек.

На записи с камер видно, что салон Tesla, в котором находится человек, остается чист. В то же время другой автомобиль наполняется красным дымом, поступающим внутрь через дефлекторы климатической системы.

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