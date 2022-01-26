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Tesla показала на видео работу режима «защиты от биооружия»

  • 26.01.2022, 19:00
Tesla показала на видео работу режима «защиты от биооружия»

Видеофакт.

Компания Tesla показала эффективность созданного ею специального режима Bioweapon Defense Mode («режим защиты от биологического оружия»). Работу системы продемонстрировали на компактном кроссовере Model Y в видео, размещенном на YouTube-канале компании, передает РБК.

Функция Bioweapon Defense Mode дебютировала в 2015 году на кроссовере Tesla Model X. При ее активации весь воздух, поступающий в салон, проходит специальный салонный фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), который «в десять раз больше стандартных автомобильных фильтров и примерно 100 раз эффективнее их».

Американцы заявляют, что он способен отсеивать 99,97% твердых частиц, вредных газообразных веществ, а также бактерий, вирусов, пыльцы и спор плесени. Кроме того, глава Tesla Илон Маск отметил, что функция достаточно эффективна, чтобы защитить водителя и пассажиров от биологического оружия.

Что касается эксперимента, то он заключался в следующем. Tesla Model Y поместили под закрытым прозрачным куполом рядом с другим неназванным кроссовером (предположительно, BMW). После этого перед машинами взорвали несколько дымовых шашек.

На записи с камер видно, что салон Tesla, в котором находится человек, остается чист. В то же время другой автомобиль наполняется красным дымом, поступающим внутрь через дефлекторы климатической системы.

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