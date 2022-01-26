Цены на нефть превысили $90

Цены на нефть превысили $908
- 26.01.2022, 19:13
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Впервые с 2014 года.
Цены на нефть впервые с 2014 года превысили 90 долларов за баррель. Эксперты связывают рост черного золота с ростом напряженности в Европе и на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters.
В среду на торгах нефть Brent подорожала на 1,67 доллара (1,9%) до 89,87 доллара. В моменте котировки достигали отметки 90,02 доллара. Черное золото впервые с октября 2014 года превысило этот уровень.
Американская нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) выросла 1,69 доллара (2%) до 87,28 доллара.