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Какой будет погода в Беларуси 27 января

  • 26.01.2022, 19:27
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Какой будет погода в Беларуси 27 января

Прогноз синоптиков.

Временами осадки ожидаются в Беларуси 27 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Местами возможен гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 5-11 градусов, по востоку при прояснениях - 12-14 градусов мороза, в западных районах - от минус 4 до 0. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 2 градусов.

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