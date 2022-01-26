закрыть
26 января 2022, среда, 21:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко уволил зампредседателя Госкомитета судебных экспертиз

3
  • 26.01.2022, 19:40
  • 8,506
Лукашенко уволил зампредседателя Госкомитета судебных экспертиз
Петр Врублевский
Фото БелТА

Петр Врублевский занимал должность с 2014 года.

Заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Петр Врублевский освобожден от должности. Соответствующий указ подписал сегодня Александр Лукашенко.

Врублевский уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Врублевский занимал должность зампредседателя Госкомитета судебных экспертиз с апреля 2014 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч