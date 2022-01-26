Лукашенко уволил зампредседателя Госкомитета судебных экспертиз 3 26.01.2022, 19:40

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Петр Врублевский

Фото БелТА

Петр Врублевский занимал должность с 2014 года.

Заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Петр Врублевский освобожден от должности. Соответствующий указ подписал сегодня Александр Лукашенко.

Врублевский уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Врублевский занимал должность зампредседателя Госкомитета судебных экспертиз с апреля 2014 года.

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