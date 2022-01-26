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Из белорусских аптек исчезли тесты на ВИЧ

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  • 26.01.2022, 20:01
  • 2,020
Из белорусских аптек исчезли тесты на ВИЧ

В чем причина?

Экспресс-тест — самый простой способ проверить свой ВИЧ-статус. При желании можно было купить тест по слюне в аптеке, сделать его дома, а уж при необходимости обращаться к врачам. Теперь же экспресс-тестов на ВИЧ в белорусских аптеках не найти, заметило «Еврорадио».

В справочной линии минских аптек не сразу поняли, что вопрос про экспресс-тест на ВИЧ: подумали, что на коронавирус, и потом начали объяснять, как и где искать. После уточнения на минуту замялись.

«Да, сейчас проверю… Да, вы знаете, сейчас нет по городу, поставок не было», — ответили на линии.

Производитель экспресс-тестов, которые еще недавно можно было найти в белорусских аптеках, — компания «Мультитаб». Там подтвердили, что сейчас тестов нет. Правда, пообещали, что они снова появятся в продаже уже в феврале. А о причинах исчезновения ничего не сказали.

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