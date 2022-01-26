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Едут туристы

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  • 26.01.2022, 20:18
  • 4,310
Едут туристы
FOTO: REUTERS.COM

Какие шансы у белорусской сборной на зимней Олимпиаде в Пекине.

4 февраля в Китае начнется зимняя Олимпиада. Единодушный прогноз экспертов на сборную: у Беларуси только два вида спорта, в которых могут быть медали, — фристайл и биатлон. Ничего нового, так обычно и происходит. Euroradio.fm попросил эксперта из Белорусского фонда спортивной солидарности, который работал несколько лет с зимними видами спорта, рассказать подробнее, какие виды на медали у нас есть.

— Всё так, действительно. Мы можем рассчитывать на медали только в двух видах спорта: биатлон и фристайл. Самый позитивнейший прогноз: три медали. И то, чтобы они появились, надо очень сильно постараться. Есть немаленькая вероятность, что эти Игры вовсе не принесут наград. Но не сомневаюсь, что и в этом случае министр спорта Сергей Ковальчук сможет найти положительную динамику.

Анна Сола / biathlon.by

В составе белорусской сборной есть две биатлонистки, которые показывают хорошие результаты на этапах Кубка мира, — Анна Сола и Динара Алимбекова. К последнему этапу перед Олимпиадой они находились на третьей и шестой позициях в общем зачете. У Анны Сола в этом сезоне сильный взлет: она завоевала шесть медалей. Вероятно, на этих двух спортсменок самая большая надежда, только они смогут что-то показать, говорит эксперт.

Буквально на днях были внесены правки в стартовый состав белорусских биатлонисток. Вместо Ирины Кручинкиной полетит Алина Пильчук. Как говорит Ирина, причина в лучших показателях стрельбы. Хотя негосударственные СМИ не забывают делать приписку, что обе спортсменки являются подписантами провластного письма.

“Она хорошо стреляет, а моя стрельба меня оставила, не могу её найти. Не понимаю, что творится”, — комментировала Кручинкина. И действительно, Пильчук закрывает 90% мишеней, что является лучшим показателем по белорусской команде в принципе.

Елена Кручинкина в Раубичах в феврале 2020-го / БЕЛТА

— Но это всё психологическое давление. Оно присутствует даже у тех спортсменов, кто поддерживает власти Беларуси. Все понимают, что в стране геноцид. Уже сейчас власти начали расправляться даже с теми, кто их поддерживает. Спортсмены видят, как рядом с ними увольняют коллег, которые и не высказывались толком против властей. Гайки закручиваются для всех, а в таких условиях настроиться практически невозможно.

Ещё дополнительное психологическое давление — ковидная неизвестность, в которую едут спортсмены.

За сто дней до Олимпиады в Токио подсветили мост / Reuters

“Трасса незнакомая, никто там не бежал, никто не участвовал. Предолимпийской недели в связи с COVID не было. Едем в такую неизвестность”, — сказал СМИ шеф миссии белорусской делегации на Играх Александр Гагиев.

Но не стоит забывать и про особенности национальной конкуренции, говорит эксперт: “Белорусские чиновники трубят о строгом антиковидном протоколе во время ОИ, но есть кое-что посильнее COVID — подтасовка результатов тестов.

Гарантий никто не даёт, что правительство Китая не захочет “расчистить” дорогу к подиуму для своих атлетов. Россия не стеснялась же в 2014 году “работать” с результатами допинг-тестов. Посмотрим, что там будет, но то, что в возможности выдавать положительные результаты тестов на ковид “нужным” атлетам скрывается огромный потенциал, — факт”.

Фристайлисты снова будут с медалями? Или нет?

Александра Романовская / БЕЛТА

Белорусские фристайлисты приезжали с медалями с каждой Олимпиады. Но в этот раз Беларусь может ждать неудача, считают в Фонде спортивной солидарности. Дело в том, что Беларусь лишилась двух ключевых фигур: Александры Романовской и Николая Козеко. Оба высказывались против насилия и поддерживали народ после событий августа 2020 года.

“Из него делают изгоя. Но он держится. Это нонсенс, что человека с таким опытом изолировали от тренировочного процесса, ежедневной коммуникации”, — рассказывал в СМИ экс-директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев. Сейчас Козеко выполняет функции консультанта, дающего неформальные советы.

“Удивлюсь, если у нас будут медали в Пекине. Надеюсь, мой прогноз не сбудется, но пока для иного почти нет предпосылок. Наверное, сегодня важнее, чтобы спортсмены и тренеры молчали, чем чтобы Беларусь успешно выступала на Играх”, — считает Кривошеев.

Напомним, зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на зимнюю Олимпиаду отправятся 29 белорусских спортсменов. Они выступят в шести видах спорта: биатлон, лыжные гонки, фристайл, горнолыжный и конькобежный спорт, фигурное катание.

Меньшим по количеству участников был 2014 год, когда Беларусь на Олимпийских играх в Сочи представляли 26 человек в пяти видах спорта.

“Игры в таких условиях — тонкий лёд, на котором может случиться всё что угодно, но точно не феерический успех олимпийцев Беларуси”, — заключает эксперт Фонда спортивной солидарности.

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