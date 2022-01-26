«Я переведу больше, чтобы ты меня не трогал» 4 26.01.2022, 20:28

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Минчанин четыре дня притворялся, что поверил «киллеру».

На прошлой неделе onliner.by писал о том, что люди, которые живут в разных точках Беларуси, получают в WhatsApp сообщения с угрозой убийства. После публикации журналистам написал Виталий из Минска — он получил подобное сообщение на прошлой неделе и четыре дня делал вид, что поверил мошеннику. Посмотрите, о чем он договорился со своим предполагаемым киллером.

«Сразу скажу, что убивать или вредить тебе я не хочу. Главным остается желание помочь и предупредить. <...> У меня есть вся информация о заказчике. <...> Я очень рискую, что пишу тебе. Поэтому жду предложений насчет цены за информацию», — мы приводим вкратце сообщение, которое получил Виталий на прошлой неделе. Содержание послания вы уже могли знать, если читали предыдущую новость.

В отличие от тех, кто обращался к нам ранее, Виталий не стал блокировать мошенника или грубить ему.

Он притворился, что поверил, и попросил у мошенника оказать услугу — убить заказчика. Тот согласился.

На какое-то время минчанин забыл про мошенника из WhatsApp, и тот написал ему в сообщении домашний адрес Виталия с намеком: «Мне приезжать?»

— Думаю, что информацию обо мне он взял из соцсети «ВКонтакте», там он увидел домашний адрес, по которому я давно не живу, — рассказал Виталий корреспонденту Onlíner. — Я человек легкий на подъем, и мне было интересно, как меня будут «разводить». После переписки в WhatsApp я предложил мошеннику перейти в секретный чат Telegram, чтобы усилить интригу и подыграть.

Виталий написал мошеннику, что готов сделать перевод, и стал просить CVV-код, якобы без CVV-кода невозможно перевести деньги.

Далее Виталий начинает делать вид, что появились проблемы с переводом денег: то не работают банки (потому что воскресенье), то во всем городе отключается электричество (даже метро не ездит). В итоге мошенник все же получает квитанцию, она заслуживает вашего отдельного внимания.

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