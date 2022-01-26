закрыть
26 января 2022, среда, 21:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я переведу больше, чтобы ты меня не трогал»

4
  • 26.01.2022, 20:28
  • 11,942
«Я переведу больше, чтобы ты меня не трогал»

Минчанин четыре дня притворялся, что поверил «киллеру».

На прошлой неделе onliner.by писал о том, что люди, которые живут в разных точках Беларуси, получают в WhatsApp сообщения с угрозой убийства. После публикации журналистам написал Виталий из Минска — он получил подобное сообщение на прошлой неделе и четыре дня делал вид, что поверил мошеннику. Посмотрите, о чем он договорился со своим предполагаемым киллером.

«Сразу скажу, что убивать или вредить тебе я не хочу. Главным остается желание помочь и предупредить. <...> У меня есть вся информация о заказчике. <...> Я очень рискую, что пишу тебе. Поэтому жду предложений насчет цены за информацию», — мы приводим вкратце сообщение, которое получил Виталий на прошлой неделе. Содержание послания вы уже могли знать, если читали предыдущую новость.

В отличие от тех, кто обращался к нам ранее, Виталий не стал блокировать мошенника или грубить ему.

Он притворился, что поверил, и попросил у мошенника оказать услугу — убить заказчика. Тот согласился.

На какое-то время минчанин забыл про мошенника из WhatsApp, и тот написал ему в сообщении домашний адрес Виталия с намеком: «Мне приезжать?»

— Думаю, что информацию обо мне он взял из соцсети «ВКонтакте», там он увидел домашний адрес, по которому я давно не живу, — рассказал Виталий корреспонденту Onlíner. — Я человек легкий на подъем, и мне было интересно, как меня будут «разводить». После переписки в WhatsApp я предложил мошеннику перейти в секретный чат Telegram, чтобы усилить интригу и подыграть.

Виталий написал мошеннику, что готов сделать перевод, и стал просить CVV-код, якобы без CVV-кода невозможно перевести деньги.

Далее Виталий начинает делать вид, что появились проблемы с переводом денег: то не работают банки (потому что воскресенье), то во всем городе отключается электричество (даже метро не ездит). В итоге мошенник все же получает квитанцию, она заслуживает вашего отдельного внимания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч