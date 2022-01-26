США намерены выслать посла России 4 26.01.2022, 20:33

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Причина.

Госдепартамент США уведомил российских дипломатов о том, что весной из страны может быть выслан посол РФ. Это произойдет, если Россия не выполнит ряд требований американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"В Госдепартаменте нашим сотрудникам (российской дипмиссии - ред.) было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю", - заявил российскому агентству посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, высылка главы российского посольства произойдет в том случае, если Россия не выполнит требования США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.

Напомним, в начале декабря прошлого года Россия попросила США обнулить санкции в отношении посольств обеих стран.

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