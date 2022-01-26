Президент Польши созывает Совет безопасности для обсуждения ситуации в регионе 26.01.2022, 20:51

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Анджей Дуда

Встреча пройдет в закрытом режиме.

Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет безопасности на 28 января, пятницу.

Участники совета будут обсуждать ситуацию безопасности в регионе. Встреча пройдет в закрытом режиме, сообщает глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

24 января Дуда, лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Европарламента, Еврокомиссии и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины и на восточном фланге НАТО.

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