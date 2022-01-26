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В Беларуси осудили подполковника военной разведки

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  • 26.01.2022, 21:06
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В Беларуси осудили подполковника военной разведки

Дмитрия Самсонова приговорили к 19 годам колонии.

В Минском городском суде к 19 годам колонии осудили подполковника Главного разведывательного управления Министерства обороны Дмитрия Самсонова, пишет «Вясна».

Судья Татьяна Фальковская судила мужчину по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 356 (Измена государству), ч. 1 ст. 375 (целенаправленное разглашение служебной тайны), и ч. 2 ст. 235 (отмывание средств, полученных преступным путем).

Об этом деле и самого Самсонова известно немного. До осени 2020-го Дмитрий работал в Главном управлении военной разведки Минобороны в звании подполковника. Он служил в секретной части 15738. это управление, помимо прочего, имеет доступ к материалам, полученным КГБ, в том числе прослушкам. Можно предположить, что Самсонов был связан со сливами разговоров высокопоставленных чиновников, которые впоследствии стали известны общественности.

Дмитрий Самсонов
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