США передали РФ письменный ответ на требования по «гарантиям безопасности» 9 26.01.2022, 21:44

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Документы в МИД России привез посол США Джон Салливан.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Об этом сообщила российская газета "Коммерсантъ".

"РИА Новости" опубликовало видео, где показано, что автомобиль Салливана припаркован у здания МИД.

По данным "Коммерсанта", Салливан доставил два документа: один – от США, второй – от НАТО.

Салливан уже покинул здание МИД. Он пробыл там около 30 минут и не стал давать комментарии, когда уходил, отметило агентство ТАСС.

Позже пресс-служба МИД РФ подтвердила визит Салливана. "26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", – сообщили там.

Документы не опубликованы. Однако на сайте НАТО размещен анонс онлайн-брифинга генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, а госсекретарь США Энтони Блинкен начнет брифинг в ближайшее время.

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