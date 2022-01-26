Еще одна европейская компания останавливает показ рекламы на БТ 26.01.2022, 22:09

В этот раз речь идет о немецкой фармацевтической компании.

Крупная немецкая фармацевтическая компания прекратила сотрудничество с БТ.

Правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights сообщила, что компания Queisser Pharma перестала покупать рекламу на государственном телевидении Беларуси.

Queisser Pharma — крупная немецкая фармацевтическая компания, которая представлена в больше чем 50 странах мира. Самой известной их продукцией является серия препаратов Доппельгерц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».