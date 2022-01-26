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Еще одна европейская компания останавливает показ рекламы на БТ

  • 26.01.2022, 22:09
Еще одна европейская компания останавливает показ рекламы на БТ

В этот раз речь идет о немецкой фармацевтической компании.

Крупная немецкая фармацевтическая компания прекратила сотрудничество с БТ.

Правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights сообщила, что компания Queisser Pharma перестала покупать рекламу на государственном телевидении Беларуси.

Queisser Pharma — крупная немецкая фармацевтическая компания, которая представлена в больше чем 50 странах мира. Самой известной их продукцией является серия препаратов Доппельгерц.

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