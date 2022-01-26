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Представитель Папы Римского в Минске молился о мире

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  • 26.01.2022, 22:16
Представитель Папы Римского в Минске молился о мире
Анте Йозич

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич процитировал Василя Быкова.

В кафедральном костеле Пресвятого Имени Марии в Минске 26 января состоялась св. Месса в интенции мира, совершение которой возглавил Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич. Молитва за мир в главном храме Минско-Могилевской архиепархии прошла в ответ на инициативу Папы Франциска.

Как сообщает Katolik.life , во время проповеди ватиканский дипломат процитировал белорусского писателя Василя Быкова: «Пусть она будет трижды и сотни раз проклята, эта война...»

— В своем гимне вы поете: «Мы, белорусы, мирные люди...» Пусть же Беларусь будет домом, где действительно живут сыновья и дочери мира, которые понимают ценность мира, — призвал ватиканский иерарх.

По его словам, «вся история человечества, полная трагедий войн, свидетельствует о том, что истинная сила — не в оружии, а в диалоге, а истинная мудрость — не в разжигании конфликтов, а в их разрешении».

В то же время председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич в своем обращении пригласил не только 26 января, а также в ближайшее воскресенье, 30 января, добавить в молитве верующих интенцию о мире в Украине.

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