В Астраханской области бездомные собаки загрызли очередного россиянина 3 26.01.2022, 22:59

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В 2021 году было зарегистрировано более двух тысяч нападений собак на астраханцев.

В Астраханской области стая бродячих собак 26 января насмерть загрызла 58-летнего мужчину, который шел на работу через гаражи кооператива "Энергетик" в Приволжском районе. По факту возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили interfax.ru в региональном управлении СК.

Пострадавший погиб на месте.

Следователи намерены оценить действия тех, кто отвечает за отлов бездомных животных в Приволжском районе.

Губернатор региона Игорь Бабушкин назвал случившееся "ужасным чрезвычайным происшествием" и трагедией, из которой следует "очевидный вывод" о масштабах проблемы с бездомными животными и в Астраханской области, и в стране в целом.

Он отметил, что поручил проверить эффективность расходования денег, которые выделяются в регионе на приюты и на отлов и стерилизацию собак. Однако, по его словам, закон обязывает возвращать стерилизованное и чипированное животное обратно туда, где его поймали, что не делает собак менее агрессивными и не предотвращает их нападения на людей.

"Я дал поручение подготовить законодательные инициативы на федеральный уровень от Астраханской области. Надеюсь, что этот и подобные инциденты всё-таки побудят наших законодателей изменить свою позицию и приблизить нормативную базу в этой сфере по крайней мере к европейским стандартам", - добавил Бабушкин.

В 2021 году регион поратил больше 75 млн рублей на отлов и стерилизацию более 5000 собак.

В июне 2021 года в Астрахани по решению суда на 100 тыс. рублей был оштрафован по делу о халатности начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству горадминистрации. Суд установил, что с апреля по декабрь 2020 года чиновник не организовал работу по отлову и содержанию уличных собак при наличии бюджетного финансирования и при массовых жалобах граждан на нападения агрессивных животных. При этом было зарегистрировано 2 тыс. 36 случаев нападения собак на астраханцев, 629 из них - на детей.

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