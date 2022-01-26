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В Беларусь не пропустили 29 грузовиков с «санкционным товаром»

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  • 26.01.2022, 23:07
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В Беларусь не пропустили 29 грузовиков с «санкционным товаром»

C 1 января режим ввел продовольственное эмбарго в отношении товаров из ряда стран.

Белорусские таможенники не пропустили в страну 29 грузовиков, которые везли санкционные товары. Об этом в эфире СТВ рассказал глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

«С начала года мы не пропустили на территорию страны 29 грузовиков, которые везли запрещенный товар под видом другого товара. Были составлены соответствующие протоколы. Мы не только работаем по внешней границе в пунктах пропуска, но и мобильными группами контролируем белорусско-российский участок границы, чтобы оттуда не были завезены товары, которые у нас запрещены», – заявил Владимир Орловский.

Напомним, с 1 января Беларусь ввела продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении Беларуси».

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