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У банков Европы запросили отчет о готовности к санкциям против РФ

  • 26.01.2022, 23:21
  • 2,106
У банков Европы запросили отчет о готовности к санкциям против РФ

Европейские банки призвали приготовиться к введению санкций.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросил у европейских банков отчеты об их готовности к введению санкций против России. Об этом пишет Financial Times.

Представители ЕЦБ выясняют, каким образом финансовые организации будут действовать при различных сценариях, например при попытке заблокировать доступ российских банков к международной платежной системе SWIFT.

В ЕЦБ предупредили кредиторов, представленных в России, о необходимости приготовиться к введению международных санкций в том случае, если «Москва нападет на Украину», пишет издание.

Отмечается, что Европейский центральный банк также потребовал информацию о связях на Украине и в России от банков Deutsche Bank и ING.

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