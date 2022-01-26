Генерал-майор запаса СБУ: Вторжение в Украину приведет к свержению режима Лукашенко 2 26.01.2022, 23:29

5,884

Виктор Ягун

Патриоты Беларуси уже ставят вопрос о создании частей освободительной белорусской армии.

Власти России и Беларуси продолжают вести агрессивную риторику в отношении Украины. О возможности реального конфликта между странами, готовности всех сторон и последствиях в эфире программы «Студия Белсат» рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечает, что, несмотря на желание режима Лукашенко организовать панику в украинском обществе, это слабо отражается на реальных настроениях в стране. Не верит эксперт и в дату 20 февраля, которую теперь очень часто называют возможной датой начала очередного конфликта:

«Если мы знаем дату нападения, то его точно не будет в это время – это аксиома. Да, у нас есть дата 20 февраля 2014 года, у нас тоже есть зимняя Олимпиада в Сочи и есть повторение ситуации с Олимпиадой в Пекине, только 20 февраля. Я не думаю, что так прямо совпадут звезды, и он решится на такое наступление. Надо просто анализировать тут информационную атаку, которая сейчас идет».

В это же время Виктор Ягун уверен, что сохранение мира в регионе все еще возможно, что в основном зависит от действий Владимира Путина, но он все больше загоняет себя в безвыходное положение.

«Сам агрессор себя загнал в такую ситуацию, что он не может получить какой-то результат, потому что те ставки, которые он выставил и поднял, это просто должно как-то быть реализовано. Я понимаю, что в основной своей мере это все направлено для внутреннего потребления, но между тем своими этими геополитическими играми он поставил на грань мир во всем мире.

Вся Европа не понимает, как выйти из этой ситуации, основные мировые игроки не понимают, что такое происходит, но, я думаю, есть возможность остановить возможную горячую фазу этого конфликта. Пойдет ли на это Путин – непонятно».

По словам Виктора Ягуна, если вооруженный конфликт между странами все же начнется, Украина будет к нему готова значительно лучше, чем это было в 2014 году.

«Украина за последние две недели получила такое огромное количество вооружения, в первую очередь противотанкового, которое не просто может остановить, оно может кардинально изменить ситуацию в возможном конфликте. У нас есть реально мотивированные части, которые прошли боевое слаживание в условиях конфликта.

У нас есть огромный резерв, около 350 тысяч человек, который имеет опыт боевых действий. Я не верю в то, что удар будет очень быстрый и смертельный, думаю, что мы готовы к его получению».

Кроме того, Виктор Ягун убежден, что Россия и Беларусь не готовы к серьезному и полномасштабному наступлению на Украину, а само это действие может привести к свержению режима Лукашенко.

«Если действительно подконтрольные диктатору Беларуси части попробуют войти на территорию Украину, я думаю, что для него большим удивлением станет то, что напротив этих частей появятся патриоты Беларуси, которые уже сейчас ставят вопрос о создании частей освободительной белорусской армии.

И будет очень интересный факт, когда этот режим рухнет не потому, что где-то что-то не так сделал у себя на территории, а вот сделал опрометчивый шаг, войдя в Украину».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».