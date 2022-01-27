Их там нет, но там все есть! Валерий Ширяев, «Новая газета»

27.01.2022, 11:28

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Фото: EPA

Это может быть следующим шагом России в эскалации на украинском направлении.

В переговорах с США и НАТО, где Украина является частью проблемы, борются противоположные линии. С одной стороны, получен «бумажный» официальный ответ США на российские проекты новой конструкции европейской безопасности. Можно углубляться в детали, расшивать пакеты, формировать из их частей новые пакеты и так далее.

Путин добился своего: партнеры, в упор его не видевшие все последние годы, согласились поговорить. В то же время стороны давят друг на друга всеми возможными способами, хватая, что под руку подвернется. Объявлено, что в апреле США покинет российский посол — скандал вокруг дипломатических квот и виз не утихает и не получил никакого положительного направления. Ожил коммунистический муляж оппозиции в Госдуме и потребовал признать мятежные республики Донбасса. Произошел целый ряд событий, которые свидетельствуют о попытках уменьшить напряженност. Но одновременно с этим игра на обострение продолжилась.

После новогодних каникул на украинских аэродромах один за другим садятся военные транспорты НАТО и США с вооружением. До сих пор накачка конфликтного региона оружием не считалась способом укрепить мир.

В ответ «Единая Россия» в лицах Турчака и Васильева попросила Путина начать поставки вооружений для укрепления обороны мятежников в «ДНР-ЛНР».

Понятно, что в острейшем внешнеполитическом кризисе эти люди выполняют распоряжения. Никакой инициативы они проявить не могут.

Вообще, кадры с садящимися в Борисполе транспортами, набитыми самыми современными ракетными комплексами и боеприпасами, многих в России проняли. В один день паровая машина нашей пропаганды застучала всеми цилиндрами. Глава «ДНР» пожаловался на переброску украинских войск на линию противостояния. Глава «ЛНР» сообщил, что готов ко всему. В Думе и Совете Федерации немедленно отстрелялись Никонов, Джабаров и другие уполномоченные лица. Политические ток-шоу к вечеру сорвались с цепи — пора помогать!

При этом все комментаторы с российской стороны исходят из гипотезы, что «первый выстрел» может сделать только Киев, и никак иначе. У России и тем более мятежников никаких агрессивных намерений якобы не может быть в принципе.

Что означают все эти маневры с сугубо военной точки зрения? Все источники с опытом командования и разведки, с которыми мы успели поговорить о вероятных поставках российского оружия в Донбасс, нашли сходные причины.

Речь идет о возможной военно-политической конфигурации в регионе,

если переговоры с США закончатся чем-то существенным.

Пакет санкций на случай вторжения России, о которых рассказали сотни зарубежных чиновников и парламентариев, смотрится внушительно. Не исключено, что Россия может негласно дать гарантию, что не нападет на Украину. Однако признаком вторжения западные правительства могут считать доклады своей разведки даже о действиях на уровне роты.

Россия же в этом гипотетическом сценарии сможет только нанести удар дальнобойными системами по заранее разведанным целям со своей территории. И желательно в пасмурный день, когда спутники разведки США не фиксируют места старта и разрывов. И в промежутках между регулярными рейсами разведывательных самолетов США в Украине.

Таким образом, при обострении обстановки на Донбассе (кто бы ее ни обострил) наша армия должна будет воздерживаться. Для военных такие договоренности — новшество. Дело в том, что до сих пор весь баланс держится на простом сценарии: два армейских корпуса «ДНР» и «ЛНР» должны на короткий срок задержать стратегическое наступление ВСУ до момента, когда всему миру станет ясно, кто к кому вторгся, и дождаться вступления в операцию частей российской армии.

Эти корпуса, общей численностью 32 000 (наиболее часто встречающаяся оценка), противостоят мотивированным частям ВСУ от 90 до 100 тысяч бойцов в конфигурации атакующей группировки на линии фронта более 400 километров. Некомплект в пехоте мятежников порой доходит до 40%.

Провести самостоятельную долгосрочную оборонительную операцию, которая приведет к неприемлемым потерям ВСУ, армейские корпуса в нынешнем состоянии вряд ли смогут.

Техника в частях армейских корпусов полностью по штатному составу. Преимущество в танках, артиллерии и боеприпасах существенное. Доукомплектовали их в свое время с российских складов, а также украинской техникой, захваченной в Крыму и в боях 2014‒2015 годов. Ремонт налажен. Но это старая техника, за исключением некоторых противотанковых систем и отчасти беспилотников.

Преимущество ВСУ постепенно и неумолимо накапливается, а моторесурс танков «ДНР» подходит к концу. Да, если командование ВСУ пустится в авантюру и начнет сегодня наступление по всему фронту, потери у украинцев будут очень тяжелые. Но в связи с последними поставками западных вооружений встают серьезные вопросы.

Пока оружие НАТО в украинской армии коренных изменений в балансе сил не вызвало. Но негласное правило — не накачивать оружием регион — отменено в ходе нынешнего кризиса. Маневрирующие вдоль границы войска и эшелоны МО России по завершении кризиса вернутся в места дислокации. А вот сложные снайперские комплексы, противотанковые Javelin и NLAW останутся в Украине.

Есть ли черта, за которой помощь ВСУ вооружениями прекратится? Если нет, то соотношение сил и средств изменится. И тогда возникнет новая ситуация: Россия по негласным договоренностям не вступает в войну, а Украина накопит такие преимущества в вооружениях, что соблазн вернуть наконец-то свои территории в конституционное поле вооруженным путем станет непреодолимым. Ошибка Саакашвили в оценке обстановки была вызвана подобным соблазном.

При этом существование «ДНР» и «ЛНР» как очага конфликта — единственная подлинная гарантия невступления Украины в НАТО для Путина и его окружения.

Никакие обещания тут в расчет принимать нельзя. Эти псевдореспублики Кремлю надо сохранить во что бы то ни стало.

Странно слышать о поставке вооружений мятежникам, которые обеспечиваются им из России с 2014 года. И нет проблем отправить негласно туда любое оружие. Что же могут значить публичные заявления Турчака и Васильева?

Если в будущем России придется воздержаться от вооруженной поддержки псевдореспублик своими батальонными тактическими группами, значит, местная армия должна быть в состоянии отбиться в одиночку. Россия таким образом сегодня предупреждает о ее грядущем укреплении и, не исключено, перевооружении. Это потребует не только резко поднять денежное содержание местных контрактников.Потребуется передача местным военным некоторых систем нелетального вооружения.

Придется создать там адекватные средства контрбатарейной борьбы (обнаружение снарядов, мин и ракет в полете, мгновенное вычисление координат орудия и их передача артиллеристам для уничтожения). Надо обучить персонал и развести комплексы в частях артиллерийской разведки по зонам ответственности. Поскольку украинская армия имеет на вооружении современные американские комплексы контрбатарейной борьбы, без этого мятежники могут быстро лишиться артиллерии на решающих направлениях.

Современные беспилотные аппараты, не уступающие мировым образцам, в донецких степях воевали и раньше. Но если Путин учтет печальный пример Армении, Россия должна будет создать в войсках «ДНР-ЛНР» сквозную структуру командования и применения БЛА и насытить ее техникой. А заодно органы воздушной разведки. В будущем возможны ударные операции с использованием беспилотников в составе «роя» — самая перспективная идея. Если разразится конфликт, который по негласному договору с США будет считаться «внутриукраинским», Украина вполне может стать полигоном для испытаний новой тактики и вооружений взамен Сирии.

Следующим пунктом предполагаемой программы перевооружения может стать создание собственных, включенных в структуру управления корпусами частей радиоэлектронной разведки и РЭБ (радиоэлектронной борьбы). На сегодня в корпусах числятся по отдельной роте РЭБ/РЭР не соответсвующие современному уровню и потребностям. В этой сфере вооружения России находятся на мировом уровне. Но обучение личного состава — сложная и длительная задача. На первом этапе в экипажах могут работать российские офицеры.

Как видим, наши собеседники указывают на вероятность насыщения мятежных армий самыми современными, дорогими и сложными вооружениями. Однако они реально могут переломить ситуацию на фронтах и сорвать украинское наступление. В итоге военные «ДНР-ЛНР» отступят в населенные пункты и начнутся тяжелые городские бои без авиационной поддержки, пока диверсионные группы будут действовать на украинских коммуникациях. Это самый плохой сценарий для ВСУ, украинского общества и их союзников в НАТО — захват неподконтрольных территорий должен быть быстрым и без тяжелых для общества потерь. Разумеется, если такой сценарий удастся осуществить.

Россия должна будет как-то объяснять это перевооружение — тут уже на захваченную украинскую технику не сошлешься. Никаких других вариантов, кроме легальных поставок по договору с руководством «ДНР» и «ЛНР», возможно даже военно-политическому, пока не просматривается. Инициатива коммунистов, требующих признать республики официально, и заявления Турчака и Васильева о поставках — движение в эту сторону.

Это может быть и запугиванием оппонентов, чего мы в ходе этого кризиса уже насмотрелись. А может быть и следующий шаг России в эскалации кризиса. Это будет стоить ей немалых денег на содержание и обострит конфликт с Европой и США до весьма опасного уровня. Не исключено непосредственное соприкосновение российских и натовских военных.

Валерий Ширяев, «Новая газета»

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