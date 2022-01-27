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Студент создал бот, отслеживающий перемещения джета Илона Маска

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  • 27.01.2022, 22:38
  • 2,856
Студент создал бот, отслеживающий перемещения джета Илона Маска
Илон Маск

Миллиардер предложил ему $5000 за удаление сервиса, но тот отказался и попросился на стажировку.

Студент-программист из США создал твиттер-бот, следящий за перемещениями джета основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Миллиардер посчитал, что это угрожает его безопасности, пишет Protocol.

Всего 19-летний первокурсник Джек Суини создал 15 различных ботов, ElonJet — лишь один из них. Программа берет информацию из открытых источников, в частности из данных Федерального управления гражданской авиации США.

На бот ElonJet подписаны более 87 тысяч пользователей. Сам Маск увидел его еще осенью и попросил Суини удалить этот твиттер-аккаунт, поскольку не хочет «быть застреленным каким-то психом». Взамен миллиардер предложил студенту $5000.

Суини эта сумма не устроила, и он попросил $50 тысяч — чтобы ему хватило на оплату учебы в колледже и покупку электрокара Tesla. Бизнесмен обещал подумать. На прошлой неделе студент передумал и написал Маску, что ему не нужны деньги и достаточно будет получить стажировку в компании миллиардера. Предприниматель это сообщение пока не открывал.

«Я думаю, что он пока в отпуске на Гавайях, проверьте ElonJet», — говорит Суини.

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