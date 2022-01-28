США выдвинули санкционный ультиматум Лукашенко 13 28.01.2022, 8:05

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Пять блоков санкций против режима сохранятся, пока не будет выполнено это условие.

Немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных призвал белорусские власти Государственный департамент США. Соответствующее заявление за подписью госсекретаря Энтони Блинкена появилось 27 января на сайте ведомства.

Госдепартамент напомнил, что по данным белорусских правозащитников на 27 января в местах заключения находится более 1000 политзаключенных.

«Соединенные штаты вновь призывают к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных признавая это, как необходимый шаг Беларуси для преодоления политического кризиса. Мы продолжим добиваться правосудия для жертв [политических репрессий] и ответственности для нарушителей. Мы призываем Беларусь соблюдать взятые на себя обязательства, как государства-участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и международные правовые обязательства по защите прав и основных свобод человека. Мы поддерживаем народ Беларуси, который стремится к будущему, основанному на верховенстве закона и ответственном демократическом госуправлении», — сообщается на сайте Госдепа США.

«С августа 2020 года США в координации с союзниками и партнерами ввели пять блоков санкций в отношении официальных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции сохранятся, пока власти не прекратят беспрестанные репрессии в отношении белорусского народа, в том числе освободив без всяких условий всех политических заключенных», — добавил Блинкен.

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