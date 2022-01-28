Политолог: Мясникович настойчиво советует Лукашенко уходить на пенсию 4 28.01.2022, 9:31

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Михаил Мясникович

фото с сайта racyja.com

Чиновник специально приезжал из Москвы в Минск.

Михаила Мясниковича вызвали из Москвы слушать речь Лукашенко. Но не только для этого. От него узнают настроения в Кремлевских башнях, городские сплетни и намеки, пишет политолог Дмитрий Болкунец.

В начале мае 2020 года Мясникович попросил Лукашенко отменить парад. Предложил не выпендриваться и не позориться. Мясникович напророчил, что ни один российский телеканал не будет показывать День Победы в Минске. Лукашенко немного пошипел, но сделал по-своему. Все произошло ровно так, как и обещал Мясникович.

Теперь «тяжеловес» белорусской политики настойчиво советует Лукашенко уходить на пенсию. Недавние вбросы о якобы планах Москвы поставить Мясниковича вместо Лукашенко были запущены из Минска.

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