Загорелся Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Загорелся Мозырский нефтеперерабатывающий завод2
- 28.01.2022, 10:44
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Пожар произошел ночью.
Ночью случился пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
Около 00.40 на линию 101 поступило сообщение «о выходе дизельной технологической фракции с последующим горением из-за разгерметизации соединения трубопровода», пишет zerkalo.io.
Прибывшие на место спасатели охладили и защитили технологические конструкции. В 2.50 пожар был ликвидирован.
Пострадавших нет, технологический процесс не нарушен. Причина пожара и ущерб устанавливаются.