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Загорелся Мозырский нефтеперерабатывающий завод

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  • 28.01.2022, 10:44
  • 7,884
Загорелся Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел ночью.

Ночью случился пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Около 00.40 на линию 101 поступило сообщение «о выходе дизельной технологической фракции с последующим горением из-за разгерметизации соединения трубопровода», пишет zerkalo.io.

Прибывшие на место спасатели охладили и защитили технологические конструкции. В 2.50 пожар был ликвидирован.

Пострадавших нет, технологический процесс не нарушен. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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