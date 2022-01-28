В центре нашей галактики обнаружили 1000 загадочных нитей 28.01.2022, 10:57

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Их длина достигает 150 световых лет.

В центре Млечного Пути специалисты зафиксировали используя радиоволны практически тысячу магнитных нитей. Их длина достигает 150 световых лет. На сегодняшний день специалисты не могут рассказать о том, что это за явления и как именно они образовались.

Об этом сообщает phys.org.

Впервые нити в центральной части галактики были обнаружены в 80-х годах прошлого столетия профессором Фархадом Юзеф-Заде, который работал в Северо-Западном университете США. Тогда с помощью специального оборудования можно было рассмотреть небольшое количество подобных объектов, которые были расположены либо парами, либо небольшими группами. Особенностью стало то, что находились нити на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.

Специалистам еще полстолетия назад удалось выяснить, что данные нити состоят из электронов космический лучей. Под влиянием магнитного поля они раскручиваются на огромной скорости, которая практически достигает скорости света.

Сегодня же исследователи воспользовались мощным радиотелескопом MeerKAT в ЮАР и выяснили, что на самом деле нитей намного больше, чем считалось ранее. Всего они смогли обнаружить практически тысячу таинственных объектов.

Для получения максимально четкой картинки, астрономы потратили три года. Они соединили между собой 20 разных наблюдений, которые велись за отдельными участками центральной части галактики. Чтобы рассмотреть нити было проще, на основном изображении был удален фон. Результат удивил специалистов. Они отметили, что полученная картинка напоминает произведение современного искусства.

На данный момент эксперты предполагают, что нити могли возникнуть в результате старой активности огромной черной дыры, расположенной в центре Млечного Пути. Больше всего удивляет то, что между нитями присутствует одинаковое расстояние.

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