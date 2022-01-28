FT: Евросоюз и Британия готовят санкции против газового сектора России 2 28.01.2022, 11:35

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Ограничения серьезно сократят финансирование и передачу технологий.

Евросоюз и Великобритания при поддержке США совместно разрабатывают крупный блок санкций против новых российских газовых проектов на случай эскалации ситуации с Украиной, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ограничения «серьезно сократят финансирование и передачу технологий», связанные с российскими инициативами в отрасли, отмечает газета. Россия, как пишет FT, — один из крупнейших в мире производителей нефти и газа, и таким образом санкции нацелены на «нанесение удара по ключевой отрасли». Однако российский энергетический сектор во многом зависит от иностранных компаний, международных технологий и опыта, отмечает издание.

Также, по данным FT, обсуждаются санкции, которые затронут финансовый сектор и «способность российских банков работать в долларах». Собеседники издания сообщают, что этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций, и необходимость их введения будет корректироваться в зависимости от ситуации с Украиной.

Однако новые санкции могут затронуть и несколько зарубежных компаний, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты, отмечает FT.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о необходимости приготовиться к возможному введению антироссийских санкций и о последующих рисках в случае «вторжения» России в Украину. ЕЦБ, по данным издания, также запросил у банков сведения, как они могут отреагировать на санкции.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции 20 января заявил, что Соединенные Штаты готовят против России серьезные санкции в случае нападения на Украину. По его словам, российские банки не смогут проводить операции с долларами. 7 декабря источники Bloomberg сообщали, что Евросоюз и США могут ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.

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