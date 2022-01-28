Александра Герасименя: Будет свободной Украина — сможет стать свободной и Беларусь 1 28.01.2022, 13:19

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Александра Герасименя

Именитая спортсменка обратилась к белорусам, украинцам и россиянам.

"Два престарелых диктатора, Путин и Лукашенко, ради удержания единоличной власти могут в любой момент начать кровавую братоубийственную войну против Украины и украинского народа. Сейчас это самая главная опасность для нас всех".

С таким заявлением выступила знаменитая белорусская спортсменка, двухкратная чемпионка мира, многократный призер олимпийских игр, директор Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя. Так она прокомментировала сложную военно-политическую ситуацию в нашем регионе.

Герасименя обратилась к белорусам, украинцам и россиянам. Она выразила обеспокоенность большим количеством российских войск, прибывших в Беларусь под предлогом совместных военных учений.

"Пока российская армия находится на территории Беларуси, мы можем говорить о фактической оккупации Беларуси. Суверенитет Беларуси уже потерян, трус и лжец Лукашенко окончательно сдал Беларусь. Мы, белорусы, должны это сегодня признать и немедленно начать кампанию в защиту независимости и мира", — призывает спортсменка.

Герасименя считает, что белорусская диаспора может сыграть решающую роль в этом процессе, так как имеет "интеллектуальные, информационные и материальные ресурсы для освобождения нашей Родины".

От имени спортсменов и Белорусского фонда спортивной солидарности она выражает поддержку украинскому народу и сообщает о готовности сделать все возможное для защиты свободы и независимости Украины.

"Будет свободной Украина — сможет стать свободной и Беларусь. Все зависит только от нас и наших действий", — констатирует Герасименя.

Она призывает белорусов, украинцев и россиян объединиться, чтобы не допустить войны. Также она считает необходимым выразить поддержку братскому украинскому народу, который всегда выступал за свободу и независимость Беларуси.

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