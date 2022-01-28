Криптобиржа iExchange покинула Беларусь из-за санкций 28.01.2022, 13:37

Новое юрлицо собственники откроют в Латвии.

Компания «Криптотрейд», которая запустила в 2019 году в Беларуси криптобиржу iExchange, ликвидируется. Новое юрлицо и криптобиржу собственники откроют в Латвии.

Один из фаундеров iExchange Игорь Снижко пояснил dev.by: компания перешла в другую юрисдикцию из-за санкций.

— Беларусь — хорошая страна для ведения данного вида бизнеса. Но, к сожалению, у международных банков из-за санкций возникли вопросы при закупке ликвидности. Работать стало тяжело.

Поясню, как это работает на крипторынке. У нас скапливается определенная фиатная масса, которую необходимо отправить поставщикам ликвидности для закупки криптовалюты. Наши поставщики ликвидности есть в Великобритании, Гонконге, на Кипре. И в какой-то момент платежи, которые шли по системе SWIFT, начали останавливать и более тщательно проверять риск-менеджеры зарубежных банков.

Скорее всего, было негласное распоряжение сотрудникам европейских банков более пристально мониторить платежи из Беларуси. Но если раньше это было периодически, потом стало происходить систематически, — отметил Игорь Снижко.

Также определенные сложности были связаны с оффшорным сбором. Как отметил Игорь Снижко, в Беларуси существует список стран, которые отнесены местным законодательством к офшорам. На эти страны распространяется специальное налогообложение — 15% с каждого платежа.

— Это неудобный инструмент для бизнеса. Но эту проблему впоследствии мы решили, найдя поставщиков в других юрисдикциях. И если бы не проблемы с банковским сектором, можно было бы продолжать работать в Беларуси, — отметил фаундер iExchange.

Для запуска нового криптопроекта фаундеры iExchange выбрали Латвию. Проект стартует через два с половиной месяца. Также фаундеры подали заявку регулятору Сингапура на лицензию EMI (лицензия на эмиссию электронных денег).

— Возможно, когда взаимодействие с зарубежными банками стабилизируется, мы вернёмся в беларускую юрисдикцию. Тем более с рынка Беларуси мы полностью не ушли. В ближайшее время с новым юрлицом «Инновационные финансовые стратегии» мы запустим первую онлайн-платформу микрозаймов под брендом «Капуста», — отметил Игорь Снижко.

Криптобиржа iExchange заработала в Беларуси летом 2019 года. Основатели — команда бизнесменов из СНГ, которые инвестировали в проект несколько миллионов долларов.

Кофаундер — бизнесмен Игорь Снижко, его компания Snaigo несколько лет назад разработала сервис мобильной навигации QROK. Украинский стартап первым в СНГ получил лицензию на использование геолокационных технологий Google для indoor-навигации.

В команде проекта iExchange работали больше 100 специалистов (программисты, финансисты, AML-менеджеры и др.), в том числе из Беларуси.

В июне 2021 года компания «Криптотрейд» сообщила о реорганизации и переходе в другую юрисдикцию. С августа 2021 года компания находится в ликвидации.

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