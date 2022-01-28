Ученые обнаружили в космосе объект, не похожий ни на один из наблюдавшихся ранее 1 28.01.2022, 15:25

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Что это может быть?

Aвстралийские ученые обнаружили в Млечном пути «странный крутящийся объект», излучающий энергию в радиодиапазоне с равномерной периодичностью. По их словам, ничего подобного во Вселенной астрономам еще не встречалось, сообщает ВВС.

Ученые обнаружили в космосе объект, не похожий ни на один из

Первым космическое тело еще в конце 2020 года увидел аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О’Доэрти c помощью телескопа и разработанной им самим новой методики. Но промежуточные результаты исследований он опубликовал в журнале Nature только 26 января 2022 года.

«В течение нескольких часов нашего наблюдения он то исчезал, то снова появлялся. Это было очень неожиданно и жутковато, потому что ничего подобного в небе астрономы никогда не видели», — рассказала научный руководитель О’Доэрти, астрофизик доктор Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований.

По словам ученых, это может быть не природное явление, а созданный кем-то объект. Однако астрономы куда осторожнее в своих предположениях. Они считают, это это может быть нейтронная звезда или белый карлик со сверхмощным магнитным полем.

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