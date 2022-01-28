WSJ: Санкции США против России коснутся банков, компаний и импорта 3 28.01.2022, 22:15

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В администрации Байдена заявили, что запланированные действия в отношении РФ «не имеют аналогов за последние десятилетия».

Администрация президента США Джо Байдена продолжает работу над санкциями против России. В частности, они коснутся российских банков, компаний и импорта, сообщает The Wall Street Journal (перевод — nv.ua), ссылаясь на чиновников, которые знакомы с этим вопросом.

Чиновники администрации заявили, что запланированные действия в отношении России находятся на стадии завершения и «не имеют аналогов за последние десятилетия».

По словам официальных лиц, хотя окончательные решения еще не приняты, потенциальные цели включают в себя несколько крупнейших российских государственных банков, таких как банк ВТБ.

По информации источников Bloomberg, администрация Байдена ведет переговоры с крупнейшими банками США, чтобы оценить, как санкции против России повлияют на США.

Один из собеседников заявил, что в таких переговорах стороны редко поднимают вопрос об отключении России от SWIFT в случае вторжения в Украину.

12 января американские сенаторы от Демократический партии подготовили законопроект о новом пакете санкций против России в случае ее вторжения в Украину, сообщила газета The Washington Post.

В начале января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США могут применить санкции против РФ, если будет вторжение в Украину. По ее словам, новый пакет мер будет «очень болезненным».

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года.

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