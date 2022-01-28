Какая погода ждет белорусов в выходные? 28.01.2022, 22:17

Прогноз на 29-31 января.

29 января ночью погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, днем в основном – область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, пишет pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью во многих районах, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем – падать.

30 января погодные условия обусловит циклон с центром над Эстонией. Облачно. Продолжительные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 6-11 м/с, на большей части порывы до 15-20 м/с, утром и днем в отдельных районах до 21-24 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по западу около 0°С, максимальная днем -2..+3°С.

31 января погодные условия в стране продолжит определять циклон, смещающийся с Эстонии на центральные районы Европейской части России. Преимущественно облачно. Временами снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью на большей части, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -5..+1°С.

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