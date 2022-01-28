МИД ФРГ запретил экс-сотруднику работать на дочку «Северного потока-2» 1 28.01.2022, 22:40

У компании Gas for Europe, созданной «Газпромом», проблемы с персоналом.

У компании Gas for Europe, созданной "Газпромом" в январе 2022 года в Шверине специально для управления немецким участком газопровода "Северный поток - 2", возникли проблемы с персоналом, пишет dw.com.

Бывший дипломат Дитер Вальтер Халлер (Dieter Walter Haller) не сможет, как планировалось, работать на посту председателя наблюдательного совета предприятия. "Внутренняя проверка показала, что эта деятельность должна быть ему (Халлеру. - Ред.) запрещена, поскольку она будет иметь влияние на служебные интересы", - пояснил в этой связи официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) в пятницу, 28 января.

Бургер отметил, что Халлер, являющийся вышедшим на пенсию государственным служащим, в соответствии с Законом о федеральных чиновниках (Bundesbeamtengesetz) поставил МИД Германии в известность о намерении начать работу на новой должности. После этого в министерстве была проведена внутренняя проверка.

В компании Gas for Europe, являющейся дочкой оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2, указали, что "приняли к сведению" развитие ситуации.

Дитер Вальтер Халлер - бывший посол Германии в Саудовской Аравии. По сведениям газеты Zeit, должность главы наблюдательного совета компании Gas for Europe была предложена ему еще в декабре 2021 года.

О компании Gas for Europe

О создании в Шверине компании Gas for Europe материнское предприятие Nord Stream 2 сообщило 26 января. Целый ряд сотрудников новой фирмы ранее работали на Nord Stream 2 в Швейцарии.

Учреждение компании Gas for Europe стало необходимым после того, как в ноябре 2021 года Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода "Северный поток - 2". Для возобновления этой процедуры от "Газпрома" требовалось создать в Германии юридическое лицо в соответствии с законодательством ФРГ.

По данным Nord Stream 2, компания Gas for Europe "в качестве независимого оператора транспортной системы" владеет и управляет 54-километровым участком газопровода в территориальных водах Германии, а также его береговыми объектами в Любмине.

По сути, Gas for Europe - это стопроцентная немецкая дочка компании Nord Stream 2, которая, в свою очередь, является стопроцентной швейцарской дочки российского государственного концерна "Газпром". Можно ли считать такое предприятие "независимым оператором", предстоит теперь решить Федеральному агентству по сетям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».