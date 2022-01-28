Украинский ледокол «Ноосфера» отправился в первую экспедицию к Антарктиде 28.01.2022, 23:02

Экипаж судна состоит из 26 человек, это украинцы и иностранцы.

Украинский ледокол "Ноосфера" 28 января отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде. Судно отошло от причала одесского морского вокзала вечером под звуки оркестра, сообщила gordonua.com.

Дата начала экспедиции символическая, отметили в Национальном антарктическом научном центре.

"Ведь 28 января считается датой открытия Антарктиды, а для Украины это стало датой возвращения к исследованиям Южного океана после 20-летнего перерыва", – объяснили там.

Экипаж "Ноосферы" состоит из 26 человек, это украинцы и иностранцы, сообщили в НАНЦ. Иностранцев трое, это механики из Литвы и Великобритании, которые работали на судне, когда оно принадлежало Соединенному Королевству.

Капитан "Ноосферы" – украинец Павел Панасюк.

Также на борту судна в Антарктиду отправляется группа ученых, которые будут проводить исследования по всему маршруту "Ноосферы".

"Сначала судно ждет долгий путь в Пунта-Аренас (Республика Чили). Там на его борт поднимется вторая группа ученых, исследующих Южный океан, и команда 27-й Украинской антарктической экспедиции, которая должна заменить нынешних зимовников на станции "Академик Вернадский". Дальше путь будет лежать через пролив Дрейка на нашу станцию. Туда будут доставлены различные грузы: от годового запаса провизии до строительных материалов и техники, ведь на этот раз благодаря ледоколу грузов можно доставить больше, еще и напрямую из Украины. После разгрузки судна в течение нескольких недель будет выполняться научная программа в атлантическом секторе Антарктики и акватории вокруг Антарктического полуострова", – говорится в сообщении НАНЦ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».