Байден заявил о переброске американских войск в Восточную Европу 29.01.2022, 8:03

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Названы страны, куда будет отправлен военный контингент.

Президент США Джо Байден заявил, что вскоре начнется переброска американских военных в страны Восточной Европы, которые входят в блок НАТО.

Об этом сообщает CNN.

«В ближайшее время я переведу войска США в Восточную Европу в страны НАТО», — заявил глава Белого дома.

В Пентагоне ранее сообщали, что в состояние боевой готовности приведено 8500 военных, которые готовы отправится в страны Восточной Европы.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли подчеркнул, что возможное вторжение российских войск в Украину будет иметь «ужасающие последствия».

«Смотря на вид вооружения, которое они готовят… если это будет задействовано против Украины, то в результате будет очень значительное количество жертв. Вы можете себе представить, какие последствия применение такого оружия будут в больших городах. Это будет ужасно. В этом нет необходимость. Должна работать дипломатия», — заявил Милли.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. Согласно последним разведданным Министерства обороны Украины, предоставленным CNN 18 января, Россия разместила возле границ Украины более 127 тысяч военнослужащих.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны < Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом для военного вторжения. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

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