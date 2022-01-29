Белорусскому рублю будет больно 29.01.2022, 8:14

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Экономист сравнил ситуацию с девальвацией 2014 года.

Последние недели на фоне обострения отношений России и Украины российский рубль падал, а за ним скатывался по отношению к доллару и евро белорусский. Конфликт между Россией и Украиной уже привел к девальвации белорусского рубля в 2014 году.

Еврорадио посмотрело, что происходит на валютном рынке, и вспомнило, что было с белорусским рублем во время конфликта в 2014 году. Судя по опыту, белорусский рубль снова ждут проблемы, но кризис будет другим.

Рубли плавают в зависимости от новостей о войне

Пока устойчивых трендов на валютном рынке не наблюдается, отмечает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб. Вопрос в том, что будет дальше с противостоянием России и Украины. Российский рубль даже немного подрос к белорусскому на торгах 27 января. Продолжается рост и 28 января.

— Это отыгрывались события буквально за вечер 26 января. Тогда в России доллар достиг отметки 80,4 российского рубля, но уже поздно вечером вышла новость об ответе США и НАТО на российский ультиматум.

Там ничего сильно обнадеживающего для России не было. В числе прочего речь шла о том, что Запад готов вести с Москвой переговоры об ограничении наступательных ядерных вооружений в Европе. Рынки решили, что это дает шанс на некоторую деэскалацию.

Затем появились новости о том, что российские войска после окончания учений покинут Беларусь. И российский рубль еще немного укрепился. Вместе с российским рублем к доллару и евро крепнет белорусский. Доллар опустился до минимума за четыре дня на торгах 28 января, однако все еще на самых высоких значениях почти за 9,5 месяца. К закрытию торгов доллар стоил 2,6149 белорусского рубля.

— 26 января прошло заседание ФРС США. Там было достаточно четко заявлено, что с марта ФРС начнет повышать ставку и начнет сворачивать работу печатного станка. То есть если раньше дополнительные доллары попадали в экономику, их туда направлял американский регулятор для покупки ценных бумаг, то теперь начнется обратная политика.

Ранее купленные бумаги регулятор начнет продавать и, соответственно, забирать деньги с рынка. Вот эта новость привела к тому, что доллар США растет ко всем мировым валютам.

Было бы проще, если бы война была чужая

Война России с Украиной приведет к дополнительному падению рубля к доллару и евро.

По мнению независимого аналитика Сергея Чалого, вероятность вооруженного конфликта в Украине высокая. Согласно анализу инвестиционной компании “Ренессанс Капитал”, в случае эскалации обесценивание российского рубля может составить до 20%, отмечает аналитик в программе “Экономика с Чалым”. И часть этого пути российский рубль уже прошел.

— Падение может произойти до 90 рублей российских за доллар [курс по итогам 27 января на Московской бирже составил 77,76 рубля за доллар. — Еврорадио]. Мы понимаем прекрасно, через механизм валютной корзины, через то, что это для нас очень важный рынок, белорусский рубль поневоле будет следовать за российским. Это мы помним и по опыту 2014 года, — говорит Сергей Чалый.

Для белорусского рубля война соседей означала бы то, что мы наблюдали последние несколько недель: доллар и евро росли достаточно сильно, но российский рубль снижался, отмечает Вадим Иосуб. Однако это в случае, если бы война была чужая, как в 2014 году.

— Это может очень быстро стать нашей войной. С учетом того, что здесь находятся российские войска, Запад уже напрямую предупредил Беларусь, что если будет вторжение российских войск с территории Беларуси, то будут дополнительные санкции именно против Беларуси, — говорит Вадим Иосуб. — Можно вспомнить заявление белорусской стороны, что если начнется война между Киевом и Москвой, то Беларусь в стороне стоять не будет и обязательно в этой войне участие примет.

В таком случае, помимо санкций и прочих негативных последствий, укрепления к российскому рублю не будет, считает аналитик. Доллар и евро будут расти к рублям примерно одинаково.

Будет плохо, но не как в 2014 году

В 2014 году российский рубль прошел печальный путь. С около 33 рублей за доллар в начале года он обрушился до 73 рублей за доллар в декабре.

— К самому концу года он все-таки поднялся до 55 рублей за доллар, но все равно это разница более чем в полтора раза с начала года.

Однако пример 2014 года не совсем релевантен для нынешный ситуации. Тогда белорусский рубль не пошел вниз вместе с российским.

— Еще с середины 2013 года произошла жесткая привязка белорусского рубля к доллару. Когда он каждые торги дорожал на 20-30 неденоминированных рублей.

В результате российский рубль стал очень сильно дешеветь к белорусскому рублю. С начала 2014 года к декабрю падение российского рубля к белорусскому составило 40%, — рассказывает Вадим Иосуб.

Поскольку за белорусские рубли можно было купить много российских, белорусы стали массово закупаться в России. Скупали автомобили, бытовую технику и другие товары.

— В самом конце декабря 2014 года уже невозможно было держать курс доллара и наблюдать, как российский рубль дешевеет к белорусскому, вся Беларусь закупается в России, работая на российскую экономику, российский бюджет, российские налоги. Тогда провели одномоментную тридцатипроцентную девальвацию.

Скрывалась эта девальвация под видом налога в 30% на продажу валюты. Хотя девальвации официально не было, на деле белорусы получали за валюту почти на треть меньше белорусских рублей, чем предполагалось курсом.

— Вот к чему привело то обострение вокруг Украины для Беларуси, хотя в 2014 году Беларусь подчеркнуто туда не лезла. Наоборот, пыталась выполнять роль миротворца, переговорной площадки и так далее. Сейчас, к сожалению, власти говорят о несколько другой роли по сравнению с тем, какой она была в 2014 году.

Теперь будут новые условия. И если Беларусь окажется втянутой в эту войну, то курс доллара — это будет последнее, о чем надо будет беспокоиться. Думаю, не надо объяснять, что такое война, — заключает Вадим Иосуб.

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