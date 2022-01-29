В Белом доме впервые за 13 лет поселилась кошка 29.01.2022, 8:18

Фото: Erin Scott/The White House/Handout via REUTERS

Ее появление связано с необычной историей во время президентских выборов.

Семья президента США Джо Байдена завела в Белом доме новое домашнее животное — им стала кошка по имени Уиллоу.

Об этом сообщает BBC.

Фото: Erin Scott/The White House/Handout via REUTERS

Кошку назвали в честь ее родного города Уиллоу Гроув, штат Пенсильвания. Именно там Джилл Байден встретила кошку, когда та без приглашения вышла на сцену во время предвыборного мероприятия.

Фото: Erin Scott/The White House/Handout via REUTERS

«Уиллоу поселяется в Белом доме со своими любимыми игрушками, угощениями и большим количеством места, которое можно нюхать и исследовать», — заявила спикер Белого дома.

Фото: Erin Scott/The White House/Handout via REUTERS

Уиллоу стала первой кошкой, которая начала жить в Белом доме за 13 лет. Последний раз коты были во времена президентсва Джорджа Буша-младшего. Также коты жили в Белом доме во времена Билла Клинтона, Джимми Картера и Джеральда Форда.

Фото: Erin Scott/The White House/Handout via REUTERS

Кроме кошки Уиллоу в Белом доме также живет собака Байдена Коммандер.

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