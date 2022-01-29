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Политолог двумя короткими фразами передал всю суть неадекватного бреда Лукашенко

  • 29.01.2022, 8:42
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Политолог двумя короткими фразами передал всю суть неадекватного бреда Лукашенко

Это все, что нужно знать о выступлении «синепалого».

Политолог Дмитрий Болкунец всего лишь двумя фразами передал содержание вчерашнего бреда Лукашенко во время так называемого послания к народу:

Любое выступление Лукашенко следует оценивать исходя из двух фактов.

1) Лукашенко работал тюремным надзирателем, что сказалось на его психике.

2) Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» в 1982 году с должности замполита в/ч 04104.

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