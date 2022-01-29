Лошадь сдохла - слезь 4 29.01.2022, 8:53

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Как связаны индейская притча и кейс БМЗ в Жлобине.

Краткий экскурс от управленцев БМЗ о том, как развалить мощнейшее предприятие.

Как так случилось, что некогда спонсор всей инфраструктуры Жлобина превратился в одного из самых нищих заводов, где даже для выплаты зарплаты 11 тысячам человек руководство вынуждено брать кредит?

Долгое время предприятие показывало себя достаточно успешно. 15% выпущенной продукции шло на внутренний рынок, а все остальное должно было идти на экспорт. И среди заказчиков продукции завода были достаточно громкие бренды. Например, даже на Volkswagen можно было найти что-то изготовленное на БМЗ.

Первая плавка, как и разливка, была произведена 15 октября 1984 года. Первым директором БМЗ был Дерожант Акопов. Но самый большой вклад в развитие предприятия внес Юрий Феоктистов. До 1999 года он делал все, чтобы завод показывал наиболее высокую продуктивность. Феоктистов руководил заводом десять лет (1989—1999) и застал еще долукашенковские времена, когда руководитель крупного завода должен был быть прежде всего менеджером, а не исполнителем, и вырученными средствами он распоряжался очень грамотно. Именно с ним завод вышел на международный рынок. Стало развиваться производство и самое главное, рабочие предприятия получали высокие зарплаты, а инфраструктура города расширялась. В свое время Феоктистов принял решение, которое повлияло на успех БМЗ на все будущие годы. Выбор состоял в том, на какую продукцию давать больший упор: выпускать трубы или проволоку. Директор принял решение в пользу проволоки, вследствии чего завод завоевал долю более чем 10% на мировом рынке металлокорда.

Но в 1999 году по приказу Лукашенко генеральный директор был задержан. На заводе бытует мнение, что Феоктистов не отдавал в бюджет заработанные деньги, а инвестировал их согласно своим представлениям об эффективности - в сам завод.

Подход к работе следующих директоров оставлял желать лучшего. Завод начал работать по непрозрачным финансовым схемам, а руководящие должности занимали ангажированные в интересы власти личности. Начиная с 2004 года, вопреки всем предупреждениям экономистов, завод решил полностью поменять специфику. Вместо уверенного и прогрессивного выпуска металлокорда внезапно решили выпускать бесшовные трубы. Руководство завода не слушало никого, не рассматривало риски. Их было уже не остановить: на заводе начался цикл бесконечной «модернизации», которая согласно расчетам на бумаге должна была принести миллиарды, но приносила только убытки. В итоге это решение стало первой ласточкой краха некогда гиганта, приносившего отличную прибыль и являвшегося жемчужиной белорусской промышленности.

За 2020 год БМЗ заработал 34 тысячи белорусских рублей чистой прибыли. Это немыслимый мизер для такого масштабного предприятия. В это время общая задолженность перед кредиторами составила катастрофические 3,6 миллиарда рублей.

У завода есть дочернее предприятие в Литве, через которое БМЗ продвигает свою продукцию на рынках стран Балтии. «В «БМЗ-Балтия» работает всего 12 сотрудников и нет производства, но объем продаж составляет несколько сотен миллионов евро в год. Не только европейские, но и африканские страны поставляют белорусский металл через Литву», - писал сайт lrt.lt.

10 августа 2020 года БМЗ не остался в стороне от протестов, и рабочие присоединились к национальной забастовке. Несколько цехов просто остановили работу. Еще накануне выборов рабочие предупреждали власти о том, что в случае фальсификации будут протестовать.

Сейчас, в 2022 году, несмотря на то, что БМЗ не попал под международные санкции, иностранные компании все чаще отказываются от работы с нестабильным предприятием. Pirelli, Yokohama, Scandia Steel и на этой неделе список пополнился американским шинным производителем Goodyear. Отношения с белорусским металлургическим заводом прекращены из-за нарушения прав рабочих и репрессий, которые в Беларуси прямо или косвенно коснулись каждого.

Обращаясь к рабочим, хотелось бы напомнить одну индейскую притчу - «Лошадь сдохла - слезь с нее!» В данный момент руководители привязывают к лошади красивые бантики. Заявляют, что называть дохлую лошадь дохлой не политкорректно. Покупают ей золотые подковы в виде «модернизации». Выделяют антикризисное финансирование для дохлых лошадей. Пишут технический регламент, устанавливающий критерии степеней дохлости для лошадей. Пробуют поменять всадников с двух дохлых лошадей местами и посмотреть, что получится. Говорят, что мы всегда так скакали - на дохлых лошадях...

Но мы понимаем, что лошадь сдохла, и время слезать с нее. Только в демократической Беларуси возможно заключение новых контрактов и возобновление старых. Только грамотный менеджер должен быть руководителем завода, а не назначенные узурпатором дилетанты. Проведя ряд мероприятий, можно поставить на ноги как БМЗ, так и любое белорусское предприятие. А дохлых лошадей наконец оставить в покое.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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