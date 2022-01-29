В Германии разоблачили агента внешней разведки РФ 1 29.01.2022, 8:58

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Он был выслан из страны.

Сотрудник Генерального консульства России в Мюнхене, имя которого не называется, был выслан из Германии летом 2021 года, однако известно об этом стало только после публикации в журнале Der Spiegel. МИД ФРГ вечером пятницы, 28 января, подтвердил данную информацию агентству dpa, не вдаваясь в подробности, передает dw.com.

"Подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и должен был покинуть страну", - сообщила пресс-секретарь министерства.

Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники, знакомые с делом, что высланный мужчина был аккредитован в качестве дипломата, но на самом деле являлся штатным сотрудником российской службы внешней разведки.

Он был разоблачен в ходе расследования, проведенного генеральным прокурором ФРГ. На момент публикации официального подтверждения этой информации не было. Посольство России в Берлине не стало комментировать эти заявления агентству dpa.

Высылка двух дипломатов РФ после суда по делу об убийстве Хангошвили

В декабре МИД Германии тоже объявил двух сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Это решение было принято после оглашения приговора по делу об убийстве в берлинском парке Тиргартен бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в Берлине 15 декабря приговорил к пожизненному лишению свободы российского гражданина Вадима Красикова по обвинению в убийстве Хангошвили по заказу российского государства в августе 2019 года. В ответ Россия выслала двух немецких дипломатов.

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