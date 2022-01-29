Белорус раскрыл секрет, как можно много заработать в такси 10 29.01.2022, 9:10

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Фото: onliner.by

Откровенный рассказ водителя.

Доводилось ли вам встречать таксиста, который был бы доволен своей работой? Недавно журналисты onliner.by немало выслушали о высоких тарифах агрегатора, сложных условиях, вынуждающих хитрить, о пассажирах, которые пользуются ситуацией. Затем откликнулись несколько водителей с другим взглядом на происходящее. Они поделились отчетностью о прибыли, а цифры, которые показал один из них, шокировали многих. Пять, шесть, семь тысяч в месяц — таким может быть доход в такси? Журналисты встретились с этим водителем, чтобы узнать, в чем его секрет.

Знакомьтесь, это Анатолий. Ему 33 года, в такси работает около 4 лет. Вот его отчетность за прошлый год, в том числе информация о прибыли за последние месяцы.

Прежде чем начинать разговор, напомним самым внимательным читателям, что цифры в финансовой отчетности — не равно зарплата водителя. Анатолий — наемный работник, машина у него не своя, он не занимается ее обслуживанием. Налогами и отчислениями также ведает работодатель. Чистый заработок водителя — 40% от общей прибыли. Сам он говорит о 2,5 тыс. в среднем ежемесячно в последние полгода. Но даже это немало, судя по реакции его коллег по цеху. Как же так вышло?

Нужно найти правильного работодателя

— Как ты вообще попал в такси?

— Четыре года назад у меня произошло выгорание на моей прежней работе, а может, это был кризис среднего возраста — не знаю. Я был менеджером по продажам в топовых магазинах электроники и фототехники, работал очень плотно. А затем в один момент понял, что больше не хочу этим заниматься, и просто ушел. Что делать дальше? Я стал искать профессию, которая бы не так на меня давила.

Между тем я люблю водить машину, 13 лет за рулем, я идеально знаю Минск — мне не нужен навигатор, чтобы куда-то доехать. И так как я работал менеджером по продажам, то очень хорошо умею взаимодействовать с людьми, знаю, как найти к ним подход, как заинтересовать, поднять настроение.

Фото: onliner.by

— У тебя сразу получилось в новой профессии?

— Не совсем. Поначалу я попал в одну организацию, которая работала только по безналу. За счет этого было меньше заказов, машины там были убитые — не вариант. Потом нашел человека, который выкупает автомобили у организаций. Он мне предложил стать у него вторым водителем. Я проработал так две недели, он должен был заплатить мне 350 рублей, но не заплатил — я ушел.

По счастливой случайности я нашел предпринимателя, у которого было пару машин. Он предложил работать на него: автомобили досмотрены, он платит все налоги и отчисления. Я решил попробовать и вот работаю уже 3,5 года. С этим человеком мы стали хорошими друзьями, он научил меня всему: как относиться к обязанностям, какие заказы брать, какие не брать.

Короткие поездки выгоднее длинных

— Так-так, а какие заказы брать и какие не брать?

— Последний год в приложении действует так называемая гарантия. Водителю предлагают выполнить определенное число заказов, и за них он получает гарантированный заработок вне зависимости от стоимости самих поездок — то есть если она суммарно меньше, мне доплатят. Я сразу прикинул, что по этой схеме выгодно работать. Значит, нужно выполнять короткие заказы, а «дальняки», которые многим нравятся, по возможности пропускать.

— То есть в аэропорт мы с тобой вряд ли поедем?

— Я в аэропорт уже давно не беру заказы: цена занижена. Она и так самая низкая в городе, плюс большой процент забирает «Яндекс». А чтобы найти клиента назад, придется ждать три-четыре часа. Какой в этом смысл? Я за это время в городе выполню больше заказов и набью как минимум ту же сумму.

В теперешней ситуации, мне кажется, в аэропорт вообще никто не хочет ехать. Самолетов летает мало, найти клиента очень сложно.

Фото: onliner.by

— Приходится отказываться от каких-то заказов или ты всегда видишь конечную точку поездки?

— Не всегда, а только пока у меня показатель активности выше 90. За пропущенный заказ — минус 6 пунктов активности. В результате отменил один, отменил другой и в следующий раз я уже не вижу, куда именно хочет ехать клиент. Тогда приходится брать заказ вслепую. Это как лотерея: либо будет пару километров до магазина, либо 17 километров в Мачулищи.

— И что тогда, едешь в Мачулищи?

— Я не могу сказать человеку, что я его не повезу. Поэтому да, еду в Мачулищи. Это риск, я сам на него пошел — это только моя проблема. Но знаешь, что самое интересное? Выполняешь такой заказ, и тебе затем следующие три падают короткие. Карма существует, я верю в карму.

— А это карма или это такая выдача?

— Я не знаю, как это объяснить. Я читал форумы, знаю версии о тайных заговорах агрегатора, но сам, честно говоря, в это не верю. Простой пример: вчера я выполнил ровно 40 заказов за 12 часов — ничего сложного не было. В час пик взял заказ в Боровляны — вроде не особо короткий. Доехал туда и за 30 минут сделал еще 4 заказа по окрестностям: Боровляны, Лесковка, Копище.

Нужно знать, куда ехать

— Заказов вообще много?

— Я уже говорил, что не все водители в равных условиях. Кто-то может терять время, ожидая заказ, а я, например, начинаю работу и могу до самого конца дня не стоять на месте. Это к разговору о том, влияет ли приоритет на что-нибудь. Водитель с высоким приоритетом заказ получит раньше, чем тот, у кого он ниже.

Три заказа в час — это мой стандарт. Выбираешь правильное время, правильные маршруты: когда хорошо знаешь город, получается легче. Ты понимаешь, к примеру, что из Малиновки в Сухарево доедешь быстро, а из Малиновки на Кижеватова можно застрять.

Фото: onliner.by

— А как насчет «рыбных» мест в городе? Наверняка есть такие.

— Фрунзенский, Московский районы — там всегда есть работа. Нужны заказы? Езжайте в Малиновку, Сухарево, Каменную Горку. А вот Немига, Мельникайте, Романовская Слобода — там и с самым высоким приоритетом можно зависнуть.

— Никогда бы не подумал, что на Немиге трудно с заказами.

— В 11 утра трудно.

— У тебя есть любимые маршруты?

— Люблю ездить по Партизанскому проспекту — там посвободнее. Еще мне нравятся Малиновка, Сухарево. Вообще Московский район для меня родной, я его очень люблю.

— А куда не любишь ездить?

— Не люблю проспект Жукова: просто не переношу его из-за моста, который никак не доделают, и непонятно вообще, когда закончат, — все же силы брошены на Немигу. Каменную Горку не люблю, улицу Каменногорскую — она перегружена. В час пик не люблю Уручье: туда всего три заезда, и нет других вариантов. Хорошо еще, что к «Новой Боровой» сделали хороший заезд от заславской дороги.

Тариф и модель авто не имеют значения

— По какому тарифу ты работаешь?

— «Эконом» — там самые замечательные люди. Мне предлагали работать на «Бизнесе», но я отказался. Я простой парень, мне нравятся простые люди — с ними классно, от них многое узнаешь. Вчера вот познакомился с человеком, который занимается созданием кастомных байков — просто обалденные проекты! А в «Бизнесе» о чем с пассажирами говорить?

Фото: onliner.by

— Машину получше не хочется?

— Я езжу на Logan, самом простом, без каких-то опций — даже кондиционера нет. Но меня, в принципе, устраивает.

Не отказываться от поездок, хотя бывают исключения

— У тебя есть табу? Например, не возишь пассажиров с детьми. Может, домашние животные в салоне напрягают?

— Ну собак я просто обожаю — с ними проблемы нет никакой. С детьми то же самое — я не понимаю тех, кто отказывается от таких поездок. То есть ты взял заказ, приехал, потратил время, а потом увидел ребенка — и отказ? Почему? Ты же теряешь пассажира, теряешь деньги.

— Кому-то не нравится, что ребенок может испачкать салон.

— У меня на сиденьях чехлы, а в бардачке есть влажные салфетки. Никаких проблем с детьми нет, наоборот, с ними прикольно, они особенные, не такие, как взрослые.

— А бывали случаи, когда ты отказывался от заказа?

— Было дело. Как-то приезжаю — садятся трое парней. И я очень спокойно прошу того, кто сел спереди, надеть маску. Ничего такого же? Но он не захотел. Пришлось отказать.

— Так все строго?

— Когда человек едет сзади — ладно, можно без маски. Но спереди — будьте добры. Если ее нет — я дам, у меня есть запасные. Сам с пассажирами я всегда езжу в маске, хотя к концу дня, признаюсь, становится тяжеловато.

Фото: onliner.by

Стремиться быть лучшим

— Это опыт, наработанный за 3 года, или ты всегда был таким эффективным водителем?

— Я, наверное, немножко трудоголик.

— Есть какой-то азарт — быть лучшим?

— Да, сто процентов! Я хочу делать свою работу настолько качественно, чтобы это ценили. Конечно, я не ожидал, что получится так хорошо: и число заказов, и отзывы, и, как ни странно, количество поездок в понедельники. Кто у нас любит работать по понедельникам? Оказывается, я. Наверное, просто не веду такой образ жизни, чтобы мне было тяжело работать. Я сплю по 8 часов — это обязательное условие. Плюс вообще не пью алкоголь — это тоже круто помогает, когда ты постоянно за рулем.

— В этом году планируешь обновить рекорды?

— Нет, я больше не хочу так работать. Это очень сложно и сильно выматывает. В начале прошлого года я работал 6 дней неделю. С лета перешел на 5. И вот только последнее время стал работать 4 дня в неделю. Мне предложили такой график, и я согласился. Понедельник и пятница — мои любимые дни. А вот в субботу и воскресенье я отдыхаю, на машине работает другой человек.

— А получается не гнаться за результатом?

— Получается. Я не настолько азартный. Мне просто нравится делать свою работу лучше, чем другие. Когда люди в конце поездки говорят, что со мной было приятно ехать, — это лучше любых чаевых.

— Но с чаевыми тоже все в порядке?

— О да, у меня очень хорошие чаевые. Я люблю работать с людьми, нахожу к ним подход. Если человек выходит из машины с лучшим настроением, чем садился в нее, — он это оценит. И я очень люблю эту часть своей работы.

— А плохие оценки тебе ставят?

— Бывало. У меня был заказ: с Матусевича на АЗС на выезде со Ждановичей. Едем. Человек говорит: «Я добавлю еще одну точку». «Какую?» — спрашиваю. Оказалось, какой-то санаторий в 10 км от Минска. И я сказал, что не поеду. Он мне: «Вы обязаны». Но я не согласился. И пассажир поставил мне одну звезду. Что ж, наверное, задело его — может, руководитель большой компании, а тут таксист отказал.

Фото: onliner.by

Подход решает

— А как же рассказы о водителях такси, которые работают по 14 часов и спят в машине?

— Есть такие ребята, я их знаю лично. Но тут какая история: одни работают на проценте на организацию, другие арендуют автомобиль. С первыми все ясно: работают и забирают свой процент. А вот люди, которые арендуют машину, платят условно 35 рублей в день. И это психологически очень давит, когда надо за 6 дней заплатить 210 рублей за автомобиль. Заработал, не заработал — все равно. И да, эти водители работают безумно много. Отсюда в том числе все эти случаи с авариями, засыпающими за рулем таксистами. Мне кажется, к работе нужно относиться попроще.

— Выходит, все дело в неверно выбранной формуле?

— Я думаю, что да. Для меня работа — это как спорт. Чтобы был результат, ты должен быть в хорошей форме, должен быть психологически настроен. У меня есть знакомый, который работает примерно так же, как я. И в конце дня мы сверяемся — кто больше заработал. Иногда он спрашивает, мол, почему у тебя больше? И тогда мы прикидываем: он сделал 10 заказов и поехал кушать шаурму, сделал еще 10 и съездил к девушке, а я работаю 6 часов, делаю перерыв на обед и потом добиваю свой рабочий день. Все просто. Хотя так было не всегда, это последний год такой. Раньше я тоже отвлекался. Теперь стараюсь сам формировать свой рабочий график и придерживаться его. Мой руководитель меня так научил, я ему за это благодарен.

— Открыто рассказываешь обо всем — не боишься конкуренции?

— Совсем нет, буду только рад, если люди станут работать как я и заработают денежку. Я проще отношусь к этому: помог кому-то — ну и здорово.

А как нужно было? «Я нашел схему и никому ее не расскажу» — так? Брось! Мы же все знаем, что конкуренция — это хорошо.

Быть готовым к издержкам

— Короче говоря, подобрал ключики к «Яндексу»?

— Я очень стараюсь для этого. Хотя мне кажется, что он сам создает такие условия. Впрочем, я читаю форум — многим не нравится.

Но я не представляю, чем бы занимались сегодня эти ребята, если бы не работали в такси. Ведь это хорошая альтернатива, если не знаешь, куда еще податься, разве нет?

Ехал недавно с одним таксистом, разговорились. Спросил его, кем он работал раньше? Завод — менеджер по продажам — такси. Я смотрю, рабочая схема получается. Но есть и минусы, конечно.

— Какие?

— Сидячая работа. Не хочу говорить, что я полный, но все же вешу больше, чем обычно! Я в детстве много играл в футбол, постоянно был в неплохой форме. А сейчас становлюсь на весы и «Толя, Толя...» Но ездишь, везде реклама фастфуда, «пять за пять». Короче, сложно все. Я пытаюсь правильно питаться, честно! Столовые — замечательная вещь. Поесть за 3 рубля...

Я сейчас в том возрасте, когда от экономии денег возбуждаешься.

Нужно уметь переключаться

— Остается время на что-то кроме работы?

— В выходные я немного домосед, по барам и клубам не хожу. Люблю играть в приставку, в футбол, гулять с собаками по парку — это моя отдушина. Могу сходить в кафе.

— 3,5 года — существенный этап. Не надоело?

— Работа в такси — не конвейер, она каждый день разная. Мне кажется, где-нибудь в офисе людям работать сложнее.

К слову, у меня есть права на погрузчик, я в свое время поработал на складе. Занимался тем, что брал поддон — ставил, брал поддон — ставил. Каждый божий день. Вот где насыщение! Ложился спать, и мне снилось, как я поднимаю и ставлю поддоны. Меня хватило месяца на три.

Фото: onliner.by

— Хочется что-нибудь поменять в работе?

— Зарплату можно повыше — ну кто же не хочет зарабатывать больше?

Еще, наверное, хотелось бы изменить отношение к профессии. Некоторые считают, что раз ты водишь такси — значит, где-то на дне жизни. Это не так. Ни к одному человеку не нужно относиться предвзято.

Очень хочу, чтобы другие таксисты относились к клиентам с уважением и старались оказывать качественный сервис. Люди этого заслуживают, они у нас замечательные.

Один пример: едешь в сложный двор, например, в Малиновке и должен пробраться в самый конец, к первому подъезду. А сзади сидит женщина, у нее две огромные сумки, но она говорит: «Не едьте туда, вы оттуда не выберетесь, я сама дойду!»

Приходится спорить, чтобы клиентка дала себя довезти до места за ее же деньги, а она на все готова, лишь бы тебе было проще. Это приятно, но поверьте, нет проблем выехать из любого двора, если не первый день за рулем.

Фото: onliner.by

— Не думал работать на себя, чтобы заработать больше?

— Думал, но пока не вижу в этом смысла. У меня хорошая схема: выезжаешь на работу, делаешь 40 заказов, получаешь максимальную кассу и максимальный заработок. Но ситуация меняется быстро, ты не знаешь, что будет через год. Возможно, мне все же придется что-то менять, но не теперь.

Фото: onliner.by

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