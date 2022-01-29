Обнаружены новые странности в поведении медицинского персонала во время гибели Витольда Ашурка в Шкловской колонии 4 29.01.2022, 9:26

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Правда в любом случае будет установлена.

«Альянс Расследователей Беларуси» вместе с «Киберпартизанами» провели независимое расследование обстоятельств смерти политзаключенного Витольда Ашурка, убитого лукашистами в Шкловской колонии.

Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на странности в поведении медицинского персонала при гибели Витольда Ашурка:

1. При обнаружении Витольда с признаками клинической смерти не стоило дожидаться для констатации этого факта приезда бригады скорой медицинской помощи.

2. Передачу медицинским персоналом колонии Витольда фельдшеру скорой помощи для реанимационных процедур можно рассматривать как понижение уровня оказываемой помощи.

3. В этой ситуации реанимационные процедуры должны были оказываться на месте, транспортировка в машину скорой помощи проводится после успеха реанимационных процедур.

4. Сомнительно, что время приезда машины скорой помощи из Шкловской ЦРБ в ИК-17 составляет 10 минут с момента вызова. Без учета времени на передачу информации и прохождение досмотровых процедур на въезд в колонию, только расчетное время в пути составляет не менее 8 минут.

Общий вывод: описанная в журнале хронология событий - является лишь попыткой снять с себя ответственность за смерть осужденного со стороны администрации.

Вероятнее всего, администрации и медицинскому персоналу колонии на момент вызова скорой было уже понятно, что Витольд мертв. Они просто хотели, чтобы скорая забрала якобы еще живого человека и вывезла за пределы колонии, чтобы обезопасить самих себя, принимая во внимание возможный общественно-политический резонанс.

При этом не исключаем, что фельдшера скорой помощи могли ввести в заблуждение относительно состояния Витольда на момент прибытия бригады.

Правда в любом случае будет установлена.

Тем более, что по старой доброй традиции, каждый причастный не только фальсифицировал, но и копировал документы, чтобы в случае чего прикрыть свою собственную пятую точку.

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