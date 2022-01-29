Как выглядят и сколько стоят самые дешевые гаражи в Минске 29.01.2022, 9:40

2,602

Условия в них довольно специфические.

Недавно журналисты zerkalo.io показывали варианты теплых гаражей, которые можно купить в Минске. А сегодня подобрали выставленные на продажу мужские «кабинеты» подешевле — до 2,5 тысяч долларов. Конечно, и условия в таких попроще: где-то нет света, ворота покрытые ржавчиной, а сам домик захламлен.

Без электричества и ямы, но с охраной

За 3 318 рублей или 1300 долларов в кооперативе «Тригатрон» с круглосуточной охраной продается металлический гараж по улице Петра Глебки, 17а. Его площадь почти 15 м²; электричества и ямы нет. Ежемесячный платеж за стоянку — 30 рублей.

Рядом с центром, утепленный и без света

Почти в центре столицы, на улице Карастаяновой, продается гараж площадью около 18 м². Ориентировочная стоимость объекта — 4733 рублей или 1800 долларов. Продавец отметил, что место, где стоит гараж, «очень хорошее; до остановки одна минута».

Железный домик утеплен, есть небольшая яма, вода (однако, на фото этого не видно, возможно, водопровод расположен рядом). А вот электричества нет.

С ямой, погребом и электричеством

Гараж площадью 21 м² на улице Олешева продают за 5 104 рублей или 2000 долларов, при этом продавец отметил, что торг невозможен.

Из удобств здесь есть электричество, смотровая яма, небольшой погреб. Воду можно набирать возле охраны, которая работает круглосуточно.

Со светом у соседей и хламом, который можно использовать

На улице Инженерной, 40 продается гараж уже с ямой. Стоит он 5 701 рубль или 2200 долларов, «возможен торг в пределах разумного». Общая площадь объекта — 27 м2.

Электричества в гараже нет, однако продавец сообщил, что оно «есть у соседей». Яма заполнена хламом; в объявлении говорится, что его можно вывезти, но можно и использовать — там шины, доски и прочее.

Железная «коробка», требующая покраски

Есть вариант купить просто железный домик-гараж и установить его там, где душе угодно (если у вас на это есть разрешение, разумеется). Например, такой объект площадью 18 м², продают за 2042 рублей или 800 долларов.

В объявлении сообщается, что гараж разборный, все гайки и болты в нем новые. Однако конструкция требует покраски, хотя сквозной коррозии нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».