Ученые рассказали, что будет если Земля начнет вращаться быстрее 2 29.01.2022, 9:50

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Описаны различные сценарии.

Именно вращение Земли влияет на погодные условия. От этого зависит суточный цикл, на планете установлена определенная температура, которая будет подходить для комфортной жизни людей. Стоит отметить, что вращение влияет также на приливы и отливы.

Об этом сообщает What If.

Что же случится в том случае, если скорость вращения Земли заметно увеличится? Что случится, если она начнет двигаться со скоростью света? Один оборот вокруг своей оси планета делает за 23 часа и 56 минут. На скорость вращения будет влиять то, где именно находится человек. К примеру, скорость движения на экваторе составляет 460 метров за секунду.

Если произойдет увеличение скорости вращения Земли на 0,45 метров за секунду, то в таком случае день уменьшится на полторы минуты. Люди могут даже не увидеть такого изменения, но даже оно станет причиной того, что уровень моря поднимется сразу на несколько сантиметров. Кроме того, вода начнет достаточно быстро смещаться в сторону экватора.

При увеличении скорости на 45 метров за секунду, длительность дня уменьшится до 22 часов. В году также бы увеличилось количество дней. Очень серьезно подобное изменение сказалось бы на уровне моря, который стал на экваторе больше на 9-20 см. В результате этого под водой окажутся многие города, а миллионы людей будут вынуждены сбежать в другие страны.

Возрастание скорости движения до 920 метров за секунду станет причиной глобальной катастрофы. Вся планета покроется водой и останутся видны только верхушки наиболее высоких гор. Произойдет рассинхронизация спутников, которые запрограммированы таким образом, чтобы вращаться на одной скорости вместе с Землей. Воздух станет слишком влажным, во многих регионах постоянно будет идти дождь.

Скорость 7886 м/с может привести к тому, что люди начнут улетать с планеты в космос. Кроме того, дождь начнет идти в обратную сторону. Земная кора будет выступать на экваторе и сплющиваться на полюсах при скорости 11 тысяч метров за секунду. Это станет причиной мощных землетрясений. При скорости света Земля изменит свои размеры, а также сожмется в тонкий диск, как и все то, что на ней присутствует.

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