Что ждет Лукашенко, если Россия атакует Украину через Беларусь 10 Брайан Уитмор, Atlantic Council

29.01.2022, 10:17

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По режиму уже прилетел первый ответный удар.

По сообщениям белорусских СМИ, российские войска, вошедшие в страну 17 января якобы для военных учений, запланированных на февраль, занимают позиции в Гомельской области вблизи южной границы Беларуси с Украиной.

Кроме того, Москва расположила около 100 тыс. военнослужащих вблизи российской границы с Украиной и объявила о проведении ряда дополнительных военных учений по всей своей территории, в том числе в западном анклаве — Калининградской области, которая граничит с Беларусью, а также членами НАТО — Литвой и Польшей.

Усиленное развертывание войск в Беларуси означает, что теперь Россия может атаковать Украину с востока и юго-востока от России, с юга через аннексированный Крымский полуостров и с севера — через Беларусь.

В интервью телеканалу Настоящее Время директор киевского Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко сказал, что развертывание российских войск в Беларуси «может быть, как минимум, инструментом давления, шантажа по отношению к Украине, а может быть использовано для ведения военных действий. Российское руководство начало очень авантюрную и жесткую игру».

И как писал белорусский военный аналитик Егор Лебедок в своем телеграм-канале, игра в Москве несет реальные риски для режима Лукашенко: «Если Беларусь предоставит свою территорию для нападения на Украину, по международному праву это будет означать агрессию против Украины (как часто в истории бывало, подобное считается провокацией и «вынужденным ответом, самообороной», в данном случае, коллективной). Украина сможет ответить на это ракетными ударами, применением авиации, БПЛА, а также направить в Беларусь диверсионные группы».

Недавнее развертывание российских войск в Беларуси также вызвало обеспокоенность и у западных соседей Беларуси. 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал на своей странице в Facebook: «В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации в сфере безопасности, но и как еще большую непосредственную угрозу для Литвы».

В ответ на эту предполагаемую угрозу Литве и другим союзникам по НАТО, граничащим с Беларусью на восточном фланге альянса, президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки тысяч военнослужащих и военной техники в Восточную Европу. Пентагон 24 января объявил, что США привели 8500 военнослужащих в состояние повышенной готовности для возможной переброски в Восточную Европу.

Эвелин Фаркас, бывший помощник замминистра обороны США по России, Украине и Евразии в администрации президента США Барака Обамы, рассказала The New York Times, что последние шаги Америки «это явно ответ на внезапное размещение российских войск в Беларуси, по сути, на границе с НАТО. Не может быть, чтобы НАТО могло не ответить на такой внезапный военный шаг в этом политическом контексте. Кремль должен понять, что всеми этими развертываниями они только нагнетают ситуацию и повышают опасность для всех сторон, в том числе и для самих себя».

Беларусь стала участником российской агрессии против Украины не только в традиционном понимании военных действий.

Неделю назад я писал, что Сергей Демидюк, заместитель секретаря СНБО Украины, сообщил Reuters, что хакерская группа, известная как UNC1151, которая, как сообщается, связана с белорусскими службами безопасности, несет ответственность за атаку 14 января. Тогда на страницах украинских правительственных веб-сайтах появилось угрожающее сообщение к украинцам: «Бояться и ждать худшего». При этом Демидюк добавил, что «искажение внешнего вида сайтов было просто прикрытием для более разрушительных действий, которые не видны».

В ноябре 2021 года американская фирма по кибербезопасности Mandiant опубликовала доклад, в котором утверждалось с «высокой степенью уверенности», что UNC1151 была связана с правительством Беларуси.

Джастин Шерман, член the Atlantic Council Cyber Statecraft Initiative, сообщил Politico, что «частью киберстратегии Кремля является использование доверенных исполнителей в третьих странах для проведения атак в тандеме или от имени Москвы, будь то тайные агенты ГРУ, отправленные за границу, фальшивые ИТ-компании, зарегистрированные за границей, или связанные с Путиным иностранные разведывательные службы».

Но на этой неделе режиму Лукашенко прилетел ответный хакерский удар. В Twitter и Telegram белорусские хакеры, выступающие за демократию и известные как Cyber Partisans, объявили, что они проникли в управление железными дорогами страны, чтобы помешать передвижению российских войск. Группа требует освобождения 50 политических заключенных, нуждающихся в медицинской помощи, и требует вывода российских войск из Беларуси.

В прошлом Лукашенко очень старался держаться подальше от конфликтов России с Западом и с Украиной, особенно в 2014 году — во время и после аннексии Крыма и вооруженной интервенции Москвы на Донбасс. Но на этот раз он готов на все. И если Россия вторгнется в Украину, Беларусь должна рассматриваться как полноценный участник и со-агрессор со всеми издержками и санкциями, подразумевающими такой статус.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

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