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В Швеции ворон обучают собирать окурки: видеофакт

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  • 29.01.2022, 10:22
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В Швеции ворон обучают собирать окурки: видеофакт

Назван первый город, где внедрят необычный проект.

Шведская компания Corvid Cleaning запустила программу обучения ворон навыку собирать с городских улиц мелкий мусор, в частности окурки, и обменивать его на еду. Об этом сообщило издание Dagens Nyheter.

Экспертам предстоит научить птиц собирать мусор и помещать его в специальный автомат, который выдаст им корм.

"Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор", - цитирует издание основателя Corvid Cleaning Кристиана Гюнтер-Ханссена.

Первым городом, где внедрят пилотный проект, станет шведский Седертелье, расположенный недалеко от Стокгольма. По предварительным оценкам, местные власти могут на 75% сократить затраты на уборку улиц.

По данным Corvid Cleaning, ежегодно на улицах Швеции местные жители оставляют более миллиарда окурков, что составляет 62% от доли всего мусора.

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