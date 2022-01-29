В Беларуси ввели новшества по «продуктовым карточкам» 3 29.01.2022, 10:31

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В чем их смысл?

По скидкам на товары, на которые с 17 января начали предоставлять крупные торговые сети социально уязвимым категориям населения, ввели очередные новшества. Первое — в этот перечень товаров снова включили овощи и яблоки, а второе — дополнительно прописали, что люди с инвалидностью также могут получить эту скидку, сообщает zerkalo.io.

В МАРТ сообщают, что вместе с Ассоциацией розничных сетей подписали дополнительное соглашение по скидкам на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения.

Напомним, торговые сети по «просьбе» чиновников с 17 января ввели специальную скидку в 10% на некоторые социально значимые товары для уязвимых категорий населения. Ее могут получить в том числе пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные. Новшество предполагает несколько нюансов. К примеру, существует максимальная сумма, на которую можно купить «дешевые» товары. При этом под скидки попали не все социально значимые товары, а по тем, которые включили в этот список, есть существенные ограничения. Скидки ввели на фоне разогнавшейся инфляции, которая «съедает» рост многих доходов населения.

Сейчас чиновники дополнительно прописали, что люди с инвалидностью также могут получить эту скидку.

Также власти уточнили, что скидка распространяется также на овощи и яблоки. Напомним, ранее власти ввели новшества по этим товарам — как импортным, так и отечественным. К примеру, на белорусские овощи и яблоки ввели «потолок» на отпускные и розничные цены, а на ввезенные из-за границы ограничили отпускные цены импортеров и установили «потолок» по оптовым и торговым надбавкам. Речь про свежие картофель, капусту белокочанную, морковь столовую, свеклу столовую, лук репчатый, яблоки.

После этих решений овощи и яблоки «выпали» из числа социально значимых, на которые торговля предоставляет скидку в 10%. Сейчас эти товары снова вернули в этот перечень.

Торговле в некоторых случаях придется дважды предоставить скидки на эти товары — снизить цены до «потолка» для всех покупателей, а для социально уязвимому населению предоставить дополнительную скидку.

Напомним, купить товары с этой скидкой можно в крупных торговых сетях, среди них — «Евроопт», «Соседи», «Виталюр», «Белмаркет», «СантаРитейл», Green, «Корона», «Белкоопсоюз», «Алми», «Доброном», ДОРОРС.

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