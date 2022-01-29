Перед появлением Путина на кладбище провели дезинфекцию сугробов 8 29.01.2022, 10:34

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Снег раньше никогда так не обрабатывали.

К годовщине снятия блокады Ленинграда Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Перед визитом президента РФ на кладбище провели санитарную обработку сугробов. Об этом «Новой газете» рассказала сотрудница мемориала Маргарита Николаева.

«Примерно за полчаса приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали. Снег раньше никогда не обрабатывали», — рассказала Николаева.

При этом Путин, в отличие от других визитов, «шел совершенно один», сотрудники службы безопасности заклеивали камеры, на которые мог бы попасть президент РФ.

Этот визит запомнился петербуржцам еще одним эпизодом: местных жителей не пропускали на территорию кладбища, пока там находился Путин, причем продолжалось это в морозную погоду около двух часов. В том числе на кладбище не пропустили 89-летнюю блокадницу. Она рассказала изданию «Фонтанка», что в течение часа «ходила вокруг» кладбища.

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