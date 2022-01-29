Под Витебском лось влетел в салон авто 3 29.01.2022, 10:37

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Животное тяжело травмировало пассажира.

Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего водителя, которому инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.

Согласно материалам дела, в июне 2019 года водитель Renault Megane двигался из Витебска в направлении Гомеля, отвлекся от управления автомобилем и перестал наблюдать за дорожной обстановкой. Имея возможность видеть лося, который перемещался из лесного массива в направлении проезжей части, он не принял мер к снижению скорости и сбил животное. От удара лось влетел в салон автомобиля и тяжело травмировал находившегося на переднем сиденье пассажира.

— После изучения материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

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