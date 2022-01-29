Караник уснул в прямом эфире на «стендап-концерте» Лукашенко

Караник уснул в прямом эфире на «стендап-концерте» Лукашенко9
- 29.01.2022, 10:46
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Видеофакт.
На трехчасовом стендап-концерте Лукашенко вчера, как водится, собрались все самые близкие ему люди. Бывшие представители медицинской сферы также посетили мероприятие. Например, Владимир Степанович Караник, собственной персоной, пишет телеграм-канал «Белые Халаты».
Экс-министр здравоохранения оказался так зачарован речью стендапера, что не выдержал, и уснул. Прямо на камеру.
Владимир Степанович, ну что же вы так? Еще немного — и окончательно покинете круг фаворитов.
Сначала мост в Гродно, а теперь это…