Евросоюз начал поиск альтернативных поставщиков газа 29.01.2022, 10:48

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В Брюсселе рассматривают возможность поставок голубого топлива из азиатских стран.

Европейские страны начали вести переговоры с разными поставщиками газа на случай начала российского вторжения в Украину и возможной остановки поставок из РФ на фоне введения санкций против Кремля.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Financial Times.

В частности, отмечается, что в начале февраля комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон проведет переговоры с Азербайджаном. Также журналисты сообщают, что США уже проводят переговоры с Катаром, чтобы обезопасить Евросоюз.

Другие источники издания отмечают, что в Брюсселе рассматривают возможность поставок сжиженного природного газа из азиатских стран.

Власти Евросоюза опасаются, что в ответ на новые санкции руководство Кремля в качестве ответной меры может остановить экспорт газа в Европу.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. Согласно последним разведданным Министерства обороны Украины, предоставленным CNN 18 января, Россия разместила возле границ Украины более 127 тысяч военнослужащих.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Даниловзаявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом для военного вторжения. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

В МИД РФ утверждают, что не готовят вторжение в Украину и «не собираются ни на кого нападать». При этом в Кремле требуют от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

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