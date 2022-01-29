Не только Су-35С и «Искандеры»: какая российская техника прибыла в Беларусь 1 29.01.2022, 10:52

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Что переброшено в нашу стране за последние дни?

В Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость-2022» продолжает прибывать — по земле и по воздуху — боевая техника российской армии, пишет zerkalo.io.

Многоцелевой истребитель Су-35С

26 января Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале показало видео приземления Су-35С Военно-космических сил России (ВКС) в Барановичах, на аэродроме 61-й истребительной авиабазы.

Если большинство видов вооружения, прибывших в Беларусь ранее, нельзя отнести к передовым в российской армии, то это точно не про этот самолет. Су-35С — многоцелевой истребитель, наиболее современный из серийных самолетов ВКС России, стоящих на вооружении. Теоретически есть один самолет, который совершеннее, чем Су-35С, — это единственный российский истребитель пятого поколения Су-57. Однако их сделаны считаные единицы, в то время как различные варианты Су-35 производится крупной серией. Впервые самолет полетел в 2008 году. Всего их уже собрали около 120 штук.

Как и многие российские истребители, Су-35С — это глубокая модернизация советского Су-27, который в 80-х годах прошлого века был самым современным боевым самолетом СССР. Это тяжелая машина дальнего радиуса действия, предназначенная для завоевания господства в воздухе. Огромным преимуществом Су-35С перед более старыми машинами является мощный радар «Ирбис-Э» — он позволяет засекать врага на расстоянии до 400 км (в пять раз больше, чем у обычных Су-27).

Чтобы не дать противнику засечь самолет и вообще эффективно противодействовать его радарам и электронике, на Су-35С стоит достаточно современный комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины».

Хотя самолет многоцелевой и теоретически способен уничтожать цели на земле и воде, основной стихией Су-35С является воздушный бой. 12 точек подвески позволяют нести различные ракеты малого, среднего и большого радиуса действия — Су-35С может поражать вражеские самолеты на дистанции до 300−400 км (ракета большой дальности Р-37М). Для ближнего боя («собачьей свалки», как его часто называют военные) у самолета есть скорострельная пушка.

Практически всегда, когда речь заходит о достоинствах Су-35С, упоминается сверхманевренность — двигатель с управляемым вектором тяги позволяет самолету буквально «танцевать» в воздухе и исполнять сложнейшие трюки. Проблема, правда, в том, что не очень понятно, какое реальное применение может иметь сверхманевренность в бою, а не для показательных выступлений. Современный воздушный бой в первую очередь — стрельба ракетами на значительных расстояниях, а не накручивание виражей и попытка поймать противника в прицел пушки. Поэтому весьма вероятно, что эта особенность самолета серьезным преимуществом не является и используется первым делом для рекламы.

Аналогов Су-35С в армиях соседних государств — нет; в Беларуси самые современные самолеты — Су-30СМ, уступающие российскому истребителю, в Украине — Су-27, в Польше — различные версии более старого американского истребителя F-16. Правда, поляки уже заказали в США истребители пятого поколения F-35, но прибудут в страну они только в 2024 году.

Что касается реальной боевой эффективности самолета, то он еще не участвовал ни в каких боевых действиях. После того, как турки сбили в Сирии российский бомбардировщик, Москва перебросила Су-35С в эту страну, чтобы охранять свою авиацию. Однако до сих пор ни одного воздушного боя с каким бы то ни было противником не произошло. Единственным самолетом, который был сбит российским «тридцать пятым», является российский же Су-30СМ — во время полета над Тверской областью пилот Су-35С хотел сымитировать стрельбу по условному противнику, и случайно расстрелял его из настоящей пушки. Никто не пострадал (кроме самолета, разумеется), однако одного из летчиков судят.

Ранее Су-35 был востребован в других странах — его успели купить Китай и Египет, планировали обзавестись самолетом Алжир и Индонезия. Правда, в последнее время пошел вал отказов — в декабре от покупки истребителей отказалась Индонезия. По информации военного издания Defence Blog, Египет и Алжир также передумали — якобы из-за того, что Россия не может получить некоторые комплектующие для самолета из-за рубежа вследствие санкций.

Ракетный комплекс «Искандер»

На сайте Антона Мотолько появились фотографии оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер»; их заметили на Осиповичском полигоне. Это весьма современное оружие; на вооружении в Беларуси оно не стоит. В нашей стране его показывали лишь однажды — в составе российской группы на параде 3 июля 2019 года в Минске.

Разрабатывались «Искандеры» в условиях Договора по ракетам средней и малой дальности, запрещающего размещение в Европе ракет с дальностью полета от 500 до 5000 км. Комплекс должен был точными ударами, без использования ядерной «дубинки» подавлять вражескую противоракетную и противовоздушную оборону.

Управляемые ракеты «Искандера» летают на расстояние до 500 км и в случае конфликта способны поражать установки ПРО, аэродромы и другие объекты потенциального противника. Для того, чтобы по дороге ракету не сбили, она может маневрировать, выдерживая колоссальные перегрузки (до 20−30 ед. (G), и развивает скорость до 6 Махов (около 2 км/с), потому не очень уверенно засекается локаторами. А еще выбрасывает ложные цели, на которые и должны реагировать РЛС противника.

Впервые «Искандер» был показан в 1999 году, но на вооружение принят только в 2006 году. Сегодня он есть в армиях России и Армении. Во время конфликта в Карабахе в 2020 году «Искандеры» считались одним из самых мощных вооружений, имеющихся в Армении. Тем не менее, никакого существенного влияния на ход боевых действий они не оказали, и вообще не очень понятно, применялись ли. Азербайджанская сторона заявляла о найденных в Карабахе обломках ракет «Искандеров», премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о полной неэффективности комплекса, а в Минобороны России утверждали, что они в Карабахе и вовсе ни разу не выстрелили.

РСЗО «Ураган»

Читатели прислали в редакцию видео, снятое 25 января в Мозырском районе на трассе Р31. По словам приславшего, колонна техники двигалась в направлении границы с Украиной. Судя по всему, на кадрах боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Ураган».

В отличие от двух предыдущих образцов, это не настолько современное оружие — «Ураган» пошел в серию еще при СССР, в 1975 году. Тем не менее, это весьма грозная система — за один залп она способна накрыть площадь почти в половину квадратного километра 16 снарядами калибра 220 мм с более чем полутора тоннами взрывчатки.

РСЗО может, в зависимости от задачи, уничтожать огнем по площадям самые разные цели — живую силу, боевую технику (как небронированную, так и бронированную), артиллерию, вертолеты на стоянках, командные пункты, узлы связи и промышленные объекты.

Для выполнения боевых задач «Ураган» может использовать осколочно-фугасные, зажигательные, кассетные или термобарические боеприпасы — фактически, отсутствуют лишь ядерные. В последние годы систему модернизировали в России, создав вариант «Ураган-1М», позволяющий использовать более тяжелые 300-миллиметровые снаряды от РСЗО «Смерч» — однако на видео показан обычный «Ураган».

Боевой «опыт» у таких систем куда более богат, чем у Су-35С или «Искандеров». «Ураганы» применялись в Афганистане, Чечне, Сирии, в Южной Осетии и на востоке Украины. Фактически из войн, в которых принимала участие Россия за время с 1991 года «Ураганов», не было только в Приднестровье.

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